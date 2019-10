Flávio comenta estilo de Fernando Diniz e ausência de Daniel Alves

O jogo contra o São Paulo vale muito para o Bahia. A equipe de São Paulo é adversária direta na briga por uma vaga no G6 do Brasileirão. Com 37 pontos, o Esquadrão é o 7º colocado na tabela de classificação. O rival soma dois pontos a mais e aparece em 5º lugar. Se vencer o jogo das 21h de quarta-feira (9), na Fonte Nova, o tricolor baiano ultrapassa o paulista e volta a fazer parte do grupo de times que garantem vaga na Libertadores do próximo ano.

Apesar do São Paulo ter estreado o técnico Fernando Diniz há apenas duas rodadas, o volante Flávio acredita que dá para fazer uma leitura do estilo de jogo do rival e projeta o Bahia com uma pegada ofensiva na Fonte Nova.

"Fernando Diniz acabou de chegar no São Paulo, tem pouco tempo de trabalho, mas todo mundo conhece o estilo do Fernando Diniz. Procura sempre manter a posse, usando bastante o goleiro. Mas a gente está jogando em casa, diante de nosso torcedor. A gente tem que ir para cima. A gente tem que jogar como o professor Roger fala. A gente respeita todo mundo, mas não tem medo de ninguém", avisa o jogador.

Flávio admite que a ausência de Daniel Alves fará diferença, mas prefere se concentrar em quem estará dentro das quatro linhas. O lateral direito desfalcará o São Paulo contra o Bahia porque está à serviço da seleção brasileira. "Todo mundo conhece, jogador de seleção. Logicamente que vai fazer falta, mas a gente não tem que se apegar nisso. Daniel Alves não vem, mas a gente tem que focar em quem vai estar dentro de campo", pontuou o volante.

O jogo contra o São Paulo é a oportunidade para o Bahia se reabilitar no campeonato após a derrota em casa para o Athletico-PR, por 2x1, no último sábado (5). "Começou a semana do Athletico-PR, fizemos o que foi possível para vencer. Passou, não dá para fazer mais nada. Agora é o São Paulo. Cada jogo é uma final".