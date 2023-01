Flávio diz que Bolsonaro pode 'nunca' retornar dos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) confirmou que não há previsão de retorno do seu pai, Jair Bolsonaro (PL) para o Brasil. O ex-mandatário deixou o país dois dias antes de finalizar seu mandato. Eu seguiu para Orlando, nos Estados Unidos, com a família. Segundo Flávio, Bolsonaro pode "nunca" retornar.

A afirmação foi feita neste sábado (28), durante evento de oficialização da aliança PL, PP e Republicanos, que apoiará a candidatura de Rogério Marinho para a presidência do Senado Federal. Questionado, Flávio disse: “Pode ser amanhã, pode ser em seis meses, pode ser nunca”.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro voltou sozinha para o Brasil na quinta-feira (26).

Bolsonaro viajou para os EUA com o visto diplomático de presidente da República. A autorização, no entanto, vence no fim de janeiro. Segundo Flávio, a autorização precisa ser revista. O senador não confirmou se isso já ocorreu ou se está em trâmite.

Sobre o risco de extradição, que chegou a ser pedida por parlamentares democratas nos EUA, o filho do ex-presidente afirmou acreditar que o país “não fará nada fora da lei”.