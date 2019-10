Flávio fala da ansiedade da torcida e manda recado: 'Não desista'

Os dias no Bahia têm sido como uma roda gigante. Contra o Grêmio, o time viveu a euforia de vencer um concorrente direto pela Libertadores fora de casa. Diante do Ceará, em Pituaçu, o tricolor sentiu o gosto amargo da derrota.

Em busca do equilíbrio, o Bahia já tem um novo desafio sábado (26), e com ele a chance de voltar a figurar no G6 do Brasileirão. O rival é o Internacional, às 19h, na Fonte Nova, em um confronto direto, já que o colorado ocupa a sexta colocação, com 42 pontos, um a mais que o Esquadrão, oitavo colocado.

No meio de tudo isso, o Bahia precisa controlar a ansiedade e a pressão de não vencer em casa há três jogos. O volante Flávio dá a receita do que o time necessita fazer para conquistar os três pontos.

"Tem que entrar sabendo da força do grupo. A gente sabe que tem que voltar a vencer em casa, mas se trouxermos isso como força negativa, só vai nos atrapalhar. Não tenho dúvida que o pessoal vai nos apoiar, encher a Fonte, o torcedor sabe a força que tem junto com o time dentro de campo", afirmou o volante.

Com 41 pontos, o Bahia pode chegar até a quinta colocação da Série A, dentro da zona da Libertadores. Para isso, precisaria também de derrota do Corinthians e no máximo empate do Grêmio.

Apesar da possibilidade, Flávio afirma que o pensamento do time está em cada jogo, para no final do torneio colher os frutos do bom desempenho. "Não adianta pensar em dezembro se a gente não viver o jogo de sábado, contra o Inter. Aproveito para convocar o torcedor, porque a gente tem um exemplo recente. Contra o Fluminense, a gente perdeu. Começaram a falar em nono, décimo lugar. Fomos lá contra um concorrente direto, na Arena do Grêmio, e vencemos eles lá dentro. Aí voltou de novo a expectativa pela Libertadores. Peço que o torcedor acredite no Bahia", declarou.

"Fomos surpreendidos contra o Ceará. Ninguém queria aquele resultado. Demorei muito para dormir. A gente ficou chateado, mas é igual ao jogo do Fluminense e do Grêmio: a gente perdeu para o Ceará e tem confronto direto contra o Inter. Nada melhor que vencer bem para passar o Inter e subir na tabela mais uma vez. A gente vai saber o nosso objetivo real nas últimas duas, três rodadas. Tem que viver jogo a jogo, porque assim a gente vai chegar ao nosso objetivo no final", continuou o camisa 5.

Olho lá

O Bahia não terá o atacante Élber disponível contra o Internacional. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. Marco Antônio, Lucca e Arthur Caíke disputam a posição.

Do outro lado, o Inter também tem desfalques. No seu jogo de estreia, o técnico Zé Ricardo não vai contar com os meias Patrick e D'Alessandro, suspensos.

"A gente sabe que Patrick é fundamental no esquema do Inter, D’Alessandro também. Dispensa comentários. Gosto sempre de frisar quem vai jogar, opções que o Inter tem. A gente tem que estar atento para não ser surpreendido sábado", concluiu Flávio.