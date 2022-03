Flávio José é primeiro confirmado no retorno do Forró da AABB

Com realização confirmada para 2022, o Forró da AABB apresentou sua primeira atração: o forrozeiro Flávio José. Eento tradicional no calendário junino de Salvador, a festa ficou suspensa durante dois anos por conta da pandemia e retorna sua programação no dia 13 de maio.

Em edição única, a festa promete "uma programação potente, focada no forró tradicional", como afirmou a organização em nota. Mais nomes serão anunciados ao longo do próximo mês.

Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

Forrozeiro, Flávio José é nome conhecido da música e tem tudo a ver com o clima junino, assinando músicas como “Espumas Ao Vento”, “Seu Olhar Não Mente” e “Me Diz Amor”.