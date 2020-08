Flávio manda recado para a torcida do Bahia: 'Acreditem'

O Bahia vacilou no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste e perdeu para o Ceará, de virada, por 3x1, na tarde deste sábado (1), em Pituaçu. Apesar do resultado, o volante Flávio, um dos destaques do Esquadrão durante a partida, pediu que a torcida tricolor não jogue a toalha.

"Com certeza é uma vantagem boa, mas tem mais 90 minutos. O Bahia é time grande, tem excelentes jogadores e agora precisamos descansar para não errar na próxima partida", afirmou Flávio logo após o apito final. Antes de encerrar a entrevista, o jogador mandou um recado para a torcida do Bahia: "Quero dizer para eles que acreditem. Vamos nos doar ao máximo para poder reverter", prometeu.

Para ficar com a taça, o Esquadrão precisará vencer por três gols de diferença no tempo normal ou por dois gols e ganhar nos pênaltis. O último e decisivo jogo da final será disputado na terça-feira (4), às 21h30, novamente em Pituaçu.