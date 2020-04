Flay contraria recomendação médica, bebe até dizer chega e acaba fazendo xixi na sala

Flayslane estava proibida de beber por conta dos remédios que estava tomando para curar uma crise de tosse, mas na festa da última quarta-feira (8), no BBB20, decidiu contrariar a recomendação médica e tomar "umazinha". Resultado: terminou a festa bêbada e fazendo xixi na sala da casa.

Antes disso, ela já havia se recusado a deixar a festa do BBB 20, isso já por volta das 6h da manhã, quando a produção fechou o jardim para manutenção externa. Flay fez xixi propositalmente no carpete do chão da sala.

Mari se revoltou com a atitude, e disparou: "Isso está errado, você não está na sua casa, sério. Não pode fazer isso". A cantora não se importou com a bronca, e se jogou no chão para não ser levada para o banheiro pelas amigas. Ivy começou a arrastá-la pelo braço, tentando evitar mais perda de estalecas. Flay recebeu vários sinais de atenção, e no fim da festa perdeu no mínimo 100 estalecas.

Ivy e Mari entraram no quarto para buscar as roupas da amiga, e tentaram convencê-la a tomar banho. "Não dá pra dormir assim, quem mandou fazer xixi em você toda?", reclamou Ivy.

Antes da bebedeira, a cantora fez um pronunciamento garantindo que iria assumir as consequências por todos os seus atos.

"Eu quero deixar registrado diante da produção e de todo Brasil que eu assumo as consequências dos meus atos. Estou tomando a decisão de tomar umazinha pra comemorar e aproveitar o resto que me falta de BBB. Eu não vou mais ficar doente, eu prometo. E se eu ficar doente eu arco com minhas atitudes, não precisa me dar remédio", disse a sister.