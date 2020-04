Flayslane faz primeiro show pós-'BBB' em live na sexta-feira

Décima terceira eliminada do BBB20, Flayslane faz seu primeiro show pós-confinamento nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. A sister, que é cantora profissional e mostrou parte do seu talento durante as festas da casa mais vigiada do Brasil, volta a se apresentar com Mara, que forma com ela a dupla sertaneja Lane e Mara, em

uma live no canal delas no YouTube.



A dupla, que existe há um ano e meio, pretendia iniciar uma turnê em fevereiro. Mas os planos foram interrompidos com a entrada de Flayslane no reality show e seguem indefinidos até o fim da pandemia do coronavírus.



Lane e Mara devem apresentar na live algumas músicas próprias, como "Corno Apaixonado", "Namora Eu Aí", "Estado Violento" e "Balcão de Bar", todas com visualizações acima do milhão no YouTube, além de hits que as inspiraram ao longo da carreira, já que ambas cantam profissionalmente desde os 18 anos

Data: 1º/5 (sábado), às 20h

Plataforma: Canal da dupla Lane e Mara no YouTube