Flexibilização e as oportunidades de emprego são tema do Encontro

Junto com a flexibilização e reabertura do comércio em alguns estados surgiram novas oportunidades de emprego e esperança pra os milhões de desempregados do Brasil. No Encontro, programa matinal da Globo nesta segunda-feira (27), Fátima Bernardes vai conversar com a consultora de Recursos Humanos, Patricia Santos, que dará dicas de onde estão as vagas de emprego e quais áreas estão contratando nesse período.

Também no programa, a apresentadora vai conversar sobre música gospel e como elas estão ajudando a trazer força e esperança nesses tempos difíceis com o cantor Isaias Saad, que vai se apresentar pelo telão do programa.

Quem também vai participar do papo é a ex-BBB Rafa Kalimann, admiradora do estilo. E, também por vídeo, Ana Maria Braga e Louro José vão relembrar a receita de asa de frango com molho picante. O Encontro com Fátima Bernardes vai ao ar logo após o Bom Dia Brasil.