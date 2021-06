Flicadê celebra a literatura LGBTQIA+

Celebrando o mês do orgulho LGBTQIAP+, acontece até o dia 12 de junho a segunda edição do FliCadê, Festival on-line de Literatura LGBTQIAP+. As mesas de bate-papo serão transmitidas no YouTube e a maratona será transmitida na Twitch. O evento é totalmente gratuito e o público pode se inscrever em um formulário para participar dos sorteios: www.flicade.com/vip.

O tema deste ano é O Livro da Minha Vida, para celebrar a força de uma Literatura diversa e representativa na vida de pessoas LGBTQIAP+. Entre os convidados estão Vinicius Grossos, Clara Alves, Limão, Juan Jullian, Babi Dewet, Stênio Gardel, Lívia Ferreira e Felipe Cabral. O evento é organizado por Deko Lipe, influenciador baiano e Cadê LGBT.



Programação da Flicadê

HOJE

20h: Mesa de abertura: O livro da minha vida.

Mediação: Clara Alves

08/06

11h: O lugar de onde eu vim: histórias com cheiro e sotaque de casa.

Mediação: Deko Lipe

20h: Para além dos livros: representatividade LGBTQIAP+ no audiovisual.

Mediação: Felipe Cabral

09/06

20h: Meu corpo merece amor: personagens LGBTQIAP+ na literatura erótica.

Mediação: Larissa Siriani

10/06

11h: O início da carreira: a fanfic da minha vida. Mediação: Babi Dewet



11/06

17h: Assexuais para a dominação mundial: esse espaço

também nos pertence.

Mediação: May Mortari

12/06

11h: A vida depois dos 20: histórias LGBTQIAP+ para além da adolescência.

Mediação: Alê Willer

17h: Os versos da minha vida: a força da poesia LGBTQIAP+. Mediação: Maria Clara Bruno

20h: O romance da minha vida: amor entre mulheres.

Mediação: Mariana Mortani