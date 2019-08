Flipelô dá destaque à literatura indígena; confira programação desta quinta (8)

Em sua terceira edição, a Flipelô dá destaque mais uma vez à literatura indígena. A primeira mesa que discute diretamente o tema será realizada nesta quinta-feira (8), às 12h, no Teatro Sesc Senac Pelourinho. Com o tema, "Que países são este? Uma conversa sobre as presenças indígenas na construção da vida brasileira", a mesa reúne a escritora indígena Eliane Potiguara (RJ) e o escritor paulista João Meirelles, considerado uma referência nos estudos da Amazônia. A mediação será feita por Suzane Costa.

Eliane Potiguara se destaca entre os autores que abordam a questão indígena no Brasil. Poeta, ativista, professora e também empreendedora social, Eliane, que pertence ao povo potiguara, é formada em Letras e Educação pela UFRJ e trabalha com diversos projetos que envolvem a propriedade intelectual indígena. Seu trabalho mais recente, o livro A Cura da Terra, publicado pela Editora Brasil, conta a história da pequena índia Moína, que busca entender o sentido da vida e acaba conhecendo a história de seus ancestrais e a relação deles com o elemento da cura, a terra.

"É uma mesa que discute temáticas indígenas a partir de perspectivas distintas. João Meirelles é ambientalista e se dedica a estudos sobre a Amazônia e seus viajantes. Eliane Potiguara mulher indígena, professora, escritora, ativista. É mais do que nunca momento de debaterem as temáticas referentes a nossos povos ancestrais respeitando os devidos lugares de fala. Esperamos um debate rico e proveitoso", comenta Marli Nierdemaier, uma das curadoras da programação do Sesc.

A literatura indígena ainda será destaque no sábado (10), às 16h, no Museu Eugênio Teixeira Leal. No encontro Com a Palavra o Escritor, será discutido o tema "Escritores indígenas – A voz dos povos originários", com presenças de Juvenal Payayá (BA) e Márcia Kambeba (PA), e mediação de Suzane Costa. "Essas duas mesas têm bordagens diretas, contudo a temática pode permear outros debate", diz Marli.

Outros destaques imperdíveis



TEATRO SESC–SENAC PELOURINHO - 14h

Mesa de debate

Nordeste geek: entre orixás e cangaceiros:

personagens de nossas tradições no universo das histórias em quadrinhos.

Hugo Canuto (BA)

Zé Wellington (CE)

Mediador: Daniel Farias (BA)

CASA DO BENIN – 14h

Oficina de Etinogastronomia

Angélica Moreira (Ajeum da Diáspora) (BA)

Doces e sobremesas: cocada preta/ doces de banana / creme mármore

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL - 16H

Com a palavra o escritor

Matheus Peleteiro (BA)

Mediador: James Martins (BA)

TEATRO SESC–SENAC PELOURINHO - 16h

Mesa de debate

Literatura e terror: zumbis e vampiros no imaginário de norte a sul do país.

André Vianco (SP)

Márcio Benjamin (RN)

Mediador: Renato Cordeiro (BA)

CASA DO BENIN – 16h

Roda de Conversa

As Crianças Negras e a Literatura Infantil

Cássia Valle (BA)

Marcos Cajé (BA)

Davi Nunes (BA)

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL - 18h

Leitura cênica em alemão e português

Morderuntersuchungskomission / Comissão de Investigação de Homicídio

Max Annas (Alemanha)

Mediação Goethe-Institut

Café Teatro Zélia Gattai - 18 h

Sarau de poesia - Avozedita

Movimento Poetas na Praça - Homenagem a Castro Alves

Ametista Nunes (BA)

Douglas de Almeida (BA)

Gilberto Costa (BA)

Semírames Sé (BA)

Walter César (BA)

TEATRO SESC–SENAC PELOURINHO - 18h

Mesa de debate

Literatura que dá samba?

Somos muitos Martinhos e Helenas

Martinho da Vila (RJ)

Helena Theodoro (RJ)