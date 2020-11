Flipelô homenageia Pelourinho em edição que acontece em dezembro

O Pelourinho é o grande homenageado da Flipelô - Festa Literária Internacional do Pelourinho que acontece de 10 a 13 de dezembro com transmissão pelo canal oficial no YouTube. A programação desse ano vai contar com saraus, espetáculos adultos e infantis, mesas de debate e contação de histórias. A realização é da Fundação Casa de Jorge Amado e do Sesc – Serviço Social do Comércio.

“A Flipelô este ano vai ser um evento diferente, uma versão que a gente tem chamado de versão especial porque estaremos acima de tudo fazendo uma grande homenagem a um sítio histórico, o Pelourinho, grande cenário da obra de Jorge Amado, berço cultural da nossa cidade”, declara Angela Fraga, diretora da Fundação Casa de Jorge Amado.

“Neste ano o formato virtual propiciará a realização de 38 atividades online e a participação de 52 artistas convidados, tendo como um dos cenários o Teatro Sesc-Senac Pelourinho", declara o diretor regional do Sesc, José Carlos Boulhosa Baqueiro.

A Edição Especial da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô 2020, é uma correalização do SESC com a Fundação Casa de Jorge Amado e tem produção da Sole Produções. A Fundação Casa de Jorge Amado é mantida com apoio do Fundo de Cultura do Estado da Bahia e é considerada um ponto de referência na geografia cultural de Salvador.