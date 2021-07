Flopou: prata no Rio, Felipe Wu fica apenas em 32º no tiro esportivo

Medalha de prata na Olimpíada do Rio/2016, Felipe Wu foi eliminado na primeira fase da pistola de ar 10m, neste sábado, nos Jogos de Tóquio-2020. No Campo de Tiro de Asaka, o atirador ficou apenas em 32º lugar entre os 36 competidores, ao somar 566 pontos.

O indiano Chaudhary Saurabh foi o primeiro colocado com 586 e deverá disputar o ouro diante dos chineses Bowen Zhang, que ficou na segunda colocação, e Wei Pagn, sétimo colocado. O alemão Christian Reitz, o ucraniano Pavlo Korostylov, o iraniano Javad Foroughi, o sul-coreano Mose Kim e o sérvio Damir Mikec são os outros atiradores com possibilidades de subirem ao pódio.

Único representante brasileiro do tiro esportivo nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, Felipe Wu viveu um ciclo olímpico de altos e baixos. Após a conquista da medalha de prata no Rio-2016, teve uma lesão no ombro, caiu de rendimento e, por pouco, não ficou fora da atual edição do evento. A classificação só veio em março deste ano, após a quarta colocação na Copa do Mundo de Nova Déli, última competição qualificatória, quando deu um salto no ranking.

Atual 10º do mundo, o atleta também teve dificuldades de competir no exterior por causa da pandemia do novo coronavírus. Apesar de tudo, o paulista de 29 anos acreditava no seu potencial e na chance obter uma nova medalha olímpica.