Flora Gil confirma: 'Teremos camarote Expresso 2222 no Carnaval 2020’

Casada com Gilberto Gil, a paulista com espírito carioca e jeito de baiana, Flora Gil, tem com o cantor e compositor, além de Bela, Bem e José, um quarto filho: o Camarote Expresso 2222 - que continua sendo um dos espaços mais exclusivos e badalados do Carnaval de Salvador.

Em conversa ontem à noite com a coluna, Flora confirmou a realização do famoso espaço na folia do ano que vem. “22 anos do Expresso e ainda 22 anos do Cortejo Afro. Então, 22 anos de um e 22 anos do outro, dá 2222. Vou fazer uma homenagem ao Cortejo e o artista plástico Alberto Pitta vai me ajudar no que for possível nas estampas das camisetas, que serão da FARM”, nos disse a empresária. O camarote será realizado no circuito Barra-Ondina, em local a ser definido nas próximas semanas.

Flora Gil (Foto: Acervo Gege Produções)

Expansão

O CEO do Palladium Hotel Group, Jesus Sobrino, acaba de nos confirmar. O Grand Palladium Imbassaí, em Mata de São João, ganhará mais 210 acomodações.

O grupo já possui o terreno e está renovando a licença para aumentar a capacidade, que hoje é de 654 acomodações. Além disso, o hotel teve aumento de 20% nas vendas em relação ao ano passado.

Jesus Sobrino (Foto: Divulgação)

Parabéns pra você

O deputado estatual Tiago Coelho completou recentemente 40 anos. Durante a comemoração, ontem à noite, em um restaurante da capital baiana, agradecia o carinho dos amigos com a seguinte mensagem: “Fazer 40 é como fazer 35, 37 ou 39. Talvez, a expectativa dos outros seja maior do que da gente. Continuamos os mesmos! O bom é que os amigos comemoram com mais vontade, então a gente aproveita!”.

Haja pique!

O Verão vai ser intenso para Licia Fábio. Na agenda estão quatro festas de Réveillon (Bahia Marina, Fasano, Salvador Shopping e N °1, de José Victor Oliva que será realizado pela primeira vez em Itacaré), a festa do Bonfim na Casa Baluarte, o dia de Iemanjá no restaurante Amado, as edições do Luau do Fasano e a Casa Bem Bahia, que acontece durante o Carnaval no Restaurante Lafayette, além da festa Agradecer que chega à seis anos e sempre é realizada na última sexta-feira do ano. “Criei ela para ser um agradecimento mesmo por tudo que acontece no ano”, nos disse a promoter.

Adeus ano velho

David Bastos já definiu onde passará o Réveillon – será em Trancoso, onde possui obras de altíssimo padrão. David é habitué do famoso vilarejo há anos.

Check-in

Se você também for passar as festas de fim de ano em Trancoso, no sul da Bahia, vale a pena estender o passo e conferir a Vila Bela Vista, em Corumbau. Localizada por entre um coqueiral de 35.000m2, a pousada conta apenas com cinco chalés e é tão exclusiva que nunca recebe mais de dez hóspedes. A praia é totalmente integrada a propriedade e bicicletas, caiaques, standups, etc, ficam a disposição dos hóspedes.

Pelo melhor dos motivos

O médico Edson Freitas reúne amigos, quinta-feira, na bela residência do arquiteto Marlon Gama, no Campo Grande, sem motivo, isto é, o melhor deles: apenas uma boa conversa. O almoço será a partir das 12h15, para 40 convidados, com buffet assinado pelo Mignon.

Edson Freitas (Foto: Divulgação)

Experiência

O empresário Sérgio Gordilho compartilhou sua experiência como presidente da Agência África, anteontem, durante almoço promovido pelo LIDE-BA no Fera Palace Hotel, na Rua Chile. Na ocasião, Gordilho destacou o descimento das “fake news” e como não se deixar enganar por elas, além de avaliar o futuro da comunicação.

Sérgio Gordilho (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Em cartaz

A exposição “Mariana”, de Christian Cravo, entrará em cartaz, quinta-feira, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Com curadoria de Adriana Cravo, a mostra apresentará 26 fotografias que retratam a tragédia do rompimento da barragem de Fundão, que vitimou fatalmente 19 pessoas e desabrigou centenas de famílias em Mariana (Minas Gerais), em 2015.