Flordelis é fotografada sem peruca e maquiagem em fichamento na cadeia

Além da liberdade, a ex-deputada federal Flordelis abriu mão da vaidade ao ser presa no Rio de Janeiro, acusada de envolvimento na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Na foto usada para realizar o fichamento no sistema prisional, a pastora aparece sem maquiagem e peruca, uma de suas marcas registradas.

Na imagem, que foi revelada pelo portal Uol, Flordelis aparece de camisa branca e sem a peruca. A deputada tinha uma coleção do apetrecho, com alguns ítens que chegavam a custar R$ 8 mil.

A pastora está presa na penitenciária Talavera Bruce no Rio de Janeiro. Ela divide cela com outras detentas, que chegam a pedir autógrafos nas bíblias à pastora.