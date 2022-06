Floresta perde pênalti, empata com Volta Redonda e Vitória segue fora do Z4

Um pênalti perdido no último minuto manteve o Vitória fora da zona de rebaixamento da Série C. Na noite desta segunda-feira (20) o Floresta empatou com o Volta Redonda em 1 a 1 no encerramento da 11ª rodada da competição. Com o resultado, o Vitória se manteve na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados. Com o empate, a equipe cearense chegou na mesma pontuação do Leão.

O que salvou o rubro-negro para não entrar no Z4 nesta rodada foi o saldo de gols conquistado até aqui. Mesmo com -1 de saldo, o Vitória tem a vantagem contra o adversário, que tem -8 de saldo de gols no campeonato.

Quem abriu o placar no duelo foram os visitantes. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Caio Vitor colocou o Volta Redonda na frente. Antes disso, o Volta levou mais perigo ao gol do goleiro Marcão, do Floresta. Wendson, Pedrinho e Lelê tiveram chances de marcar para a equipe carioca, mas não ampliaram o placar.

No segundo tempo, debaixo de forte chuva no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Floresta empatou com gol de Carlos Renato, aos 14 da etapa final. Ao longo do segundo tempo o Volta Redonda tentou empatar com Pedrinho, que acertou chute muito próximo da trava, mas foi o Floresta que esteve mais perto de sair da partida com os três pontos.

Aos 42 minutos da segunda etapa Fábio Alves cruzou para Thalison, mas ele foi derrubado por Aílton, do Volta, e o pênalti foi marcado. Na cobrança, Flávio Torres escorregou e mandou a bola por cima da meta do goleiro Dida. Final de partida 1 a 1 em Fortaleza.

Na próxima rodada Floresta e Vitória seguem disputando para se distanciarem do Z4. Os cearenses tem um clássico estadual contra o Ferroviário, enquanto o rubro-negro visita o Altos em Teresina, no Pauí.