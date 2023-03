Flórida cria projeto de lei para evitar mortes em cirurgias do 'bumbum brasileiro'

Um projeto de lei foi criado na Flórida para propor a suspensão do limite diário de realizações da cirurgia do "bumbum brasileiro" por médico no estado. O Legislativo da Flórida discutiu o projeto nesta terça-feira (8).

Segundo o jornal O Globo, a proposta defende que sejam criados centros cirúrgicos para que os procedimentos sejam feitos por médico exclusivo para o paciente, proibindo o profissional de atender vários pacientes de vez.

O Conselho de Medicina da Flórida aprovou uma medida emergencial, com duração de 90 dias, restringindo o máximo de três cirurgias por médico diariamente. A decisão ocorreu em junho de 2022 e veio após ocorrer dez mortes durante o procedimento estético.

Na época, um médico foi proibido de realizar a cirurgia após a morte de uma paciente de 47 anos. Processos disciplinares mostram que cirurgiões chegaram a fazer até sete cirurgias por dia.

“De fato, as políticas contidas na norma de emergência e a norma que está sendo elaborada provavelmente piorarão a situação para os pacientes, pois cirurgiões de alta qualidade e cumpridores da lei irão se comprometer com as novas restrições”, disse a organização Cirurgiões pela Segurança.