Floyd Mayweather se recusa a tirar foto com fã por 'unha pintada'

Astro do boxe, Floyd Mayweather se envolveu em uma polêmica no último fim de semana. Campeão mundial 12 vezes e em cinco categorias diferentes, o americano recusou posar para uma foto com um fã adolescente ao perceber que ele tinha unhas pintadas.

O episódio aconteceu após o jogo do Los Angeles Clippers contra o Memphis Grizzlies, no último sábado (23), pela NBA, e foi filmado pelo jovem. Assim que a partida termina, ele tenta se aproximar de Mayweather, mas o ex-pugilista se afasta.

"Você tem as unhas pintadas, não tiro fotos com caras com unhas pintadas", afirma o campeão, enquanto um guarda-costas faz o fã se afastar. O adolescente, então, vira a câmera para si mesmo e diz: "Floyd é um homofóbico".