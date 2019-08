Fluminense anuncia Oswaldo de Oliveira como novo técnico

O Fluminense definiu o substituto de Fernando Diniz, demitido após a derrota da equipe para o CSA, no Maracanã, por 1x0. Nesta terça-feira (20), o clube anunciou a contratação de Oswaldo de Oliveira como novo técnico.

Será a terceira passagem do treinador pelas Laranjeiras. Ele já esteve no comando da equipe entre 2001 e 2002, quando foi semifinalista do Brasileirão, e em 2006.

Oswaldo chega ao Flu nesta quarta-feira (21), mas só será apresentado pelo Fluminense na segunda (26). Assim, será o auxiliar Marcão quem estará na na beira do campo no próximo compromisso, nesta quinta-feira (22), às 21h30, em partida válida pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians.

O novo treinador estava sem clube. Seu último trabalho foi no Urawa Reds, do Japão, onde ficou entre abril de 2018 e maio de 2019. Antes disso, esteve no Atlético-MG, entre setembro de 2017 e fevereiro de 2018.

Antes do acerto com o novo técnico, o time carioca tinha feito tentativas com Abel Braga e Dorival Júnior, mas ouviu recusas.