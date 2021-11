Fluminense consegue virada e vence o Palmeiras no Maracanã

Fluminense e Palmeiras mediram forças pela 32ª rodada do Brasileirão neste domingo. Com um Maracanã com gramado bastante comprometido, os dois rivais fizeram um duelo bastante truncado, mas os mandantes conseguiram a vitória de virada no final, com Yago Felipe, autor dos dois gols no triunfo por 2 a 1. Os rivais foram ao jogo com motivações distintas. Os paulistas embalados com seis vitórias seguidas e sem perder há sete jogos e os cariocas querendo dar a volta por cima após perderem para o Grêmio na última rodada. Melhor para os comandados de Marcão.



O jogo começou agitado, com os dois times mostrando interesse em sair com a vitória. O Fluminense não pressionou a bola logo na saída, o que fez o Palmeiras ter mais posse de bola. Os meias criativos, como Veiga e Scarpa, entretanto, não conseguiram criar grandes oportunidades logo de cara. Goleador nato, Fred ficou bem distante da área de Weverton.



Aos 15 minutos, o lance mais emocionante do jogo. Raphael Veiga bateu de fora da área e Marcos Felipe soltou depois da bola quicar no gramado irregular do Maracanã. No rebote, Rony tentou, mas Marcos Felipe salvou de novo. A bola caiu mais uma vez nos pés do camisa 7 do Palmeiras e, como um milagre, novamente o arqueiro impediu que o time alviverde abrisse o placar.



Aos 27, Scarpa cobrou escanteio e a defesa fluminense afastou. Dudu então pegou de fora da área e acertou um lindo chute de bem longe. O goleiro Marcos Felipe se esticou o que pôde, mas a bola dormiu no fundo das redes. O VAR foi consultado para avaliar se algum jogador estaria atrapalhando a jogada, mas o juiz validou o gol. Assim, o camisa 43 deu fim a uma seca que durava um mês sem marcar.



O Fluminense até tentou sair mais para o jogo após tomar o gol, mas não conseguiu criar lances de perigo. O Palmeiras, do outro lado, tentou ampliar. Dudu teve boa chance dentro da área, mas errou o passe procurando Raphael Veiga. Os cariocas seguiram procurando espaços, mas a defesa palmeirense estava bem postada. Scarpa teve boa chance após roubada de bola de Zé Rafael, mas no contra-ataque optou por chutar por cima do gol. Seu nome foi xingado pelos torcedores de seu ex-clube.



O fim da primeira etapa foi bem quente. Fred e Dudu tomaram amarelo após entradas atrasadas em seus respectivos adversários. Na volta dos vestiários, o Fluminense precisou de apenas 27 segundos para igualar o marcador. O volante foi carregando a bola no meio, a defesa não chegou e ele bateu de fora. A bola resvalou nos defensores, enganou Weverton e dormiu no fundo das redes.



O gol do Fluminense incendiou a partida. Muitas faltas foram feitas com entradas duras e jogadores no chão com dores. Teve, inclusive, estranhamento entre Felipe Melo e Samuel Xavier. Aos 12 minutos, Yago Felipe achou Lucca dentro da área. O atacante dominou, girou sobre a defesa e sofreu falta de Victor Luis dentro da área. Mas, os jogadores do Palmeiras reclamaram de falta de Wellington em Raphael Veiga na origem do lance. Após consultar o VAR, o juiz anulou a penalidade fluminense.



O Palmeiras foi pra cima após a confusão com o árbitro de vídeo. Raphael Veiga chutou dentro da área, mas a bola parou na defesa. Em seguida, Gustavo Scarpa limpou bonito na entrada da grande área, mas a bola saiu pelo lado esquerdo do gol de Marcos Felipe



Na casa dos 25 minutos, as duas equipes mudaram. Praticamente completo e visando a final da Libertadores, Abel Ferreira promoveu Danilo e Breno Lopes para as vagas de Zé Rafael e Raphael Veiga, respectivamente. No Flu, entraram Nonato e John Kennedy para as vagas de Wellington e Fred.



Após a pausa para as substituições, Lucca tentou aproveita falha na defesa palmeirense, mas disputou bola com Luan a acabou finalizando por cima da meta. Do outro lado, Dudu perdeu uma bela chance ao passar fraco para a chegada de Scarpa pela direita. O jogo então ficou aberto, com as duas equipes partindo pra cima. O clima continuou de rivalidade extrema.



Casares e Gabriel Verón entraram como última tentativa dos dois técnicos de vencer a partida. Mas, foi Yago Felipe quem fez a diferença mais uma vez. Novamente como no primeiro gol, o volante recebeu na intermediária e bateu de fora. Dessa vez não houve desvio. Wevertou se esticou no canto esquerdo, mas não conseguiu evitar a virada.



Dois minutos depois, John Kennedy acertou o travessão e por pouco não fez o terceiro do Fluminense. O duelo seguiu bastante tenso nos 6 minutos de acréscimos. Dudu foi expulso com o segundo cartão amarelo e Samuel Xavier e Weverton receberam o primeiro.



O juiz apitou o fim do duelo e começou-se mais uma confusão. Deyverson e Fred tomaram cartões de forma gratuita, já que a bola não rolava mais. A poeira baixou e o Fluminense, com seus 3 pontos, chega aos 45 pontos e ainda sonha com a Libertadores. O Palmeiras, com a vitória do Flamengo e o tropeço no Maracanã, não consegue reaver a vice-liderança.