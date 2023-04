Fluminense faz 3x0 no América-MG pela estreia no Brasileirão

O Fluminense segue em um mês iluminado. Após conquistar o título carioca e estrear bem na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o time carioca começou o Brasileirão com vitória sobre o América-MG por 3 a 0, neste sábado, na Arena Independência, em Belo Horizonte.



A vitória serviu para o Fluminense quebrar um incômodo tabu no Campeonato Brasileiro. O time tricolor não vencia na primeira rodada desde 2017, quando superou o Santos por 3 a 2. Desde então, foram três derrotas e duas derrotas em estreias. O triunfo confirma o status de favorito que o Flu tem neste início de Brasileirão.



Com a sequência desgastante na temporada, o técnico Fernando Diniz optou por poupar peças importantes do Flu, a exemplo de Felipe Melo, Marcelo e Arias. Sem o seu principal homem de meio-campo, o time tricolor teve pouca criatividade durante os primeiros 45 minutos, tanto que Cano praticamente não tocou na bola.



A principal chance de gol do Fluminense foi no minuto inicial, quando Gabriel Pirani tabelou com John Kennedy e saiu na frente de Matheus Cavichioli, que fez a defesa. Do outro lado, o América teve uma leve superioridade, chegou a trabalhar mais a bola no setor ofensivo, mas também pouco ameaçou.



Em uma das poucas boas oportunidades do time da casa, Everaldo arriscou de longe para a defesa do goleiro Fábio. Na última chance da partida, Juninho deixou Henrique Almeida na cara do gol. O atacante colocou caprichosamente na trave.



Os minutos finais foram ríspidos, de muitas faltas e quatro cartões amarelos, dois para cada lado. As duras entradas serviram apenas para aumentar a tensão e travar ainda mais a partida.



O Fluminense sonolento não foi o mesmo no segundo tempo. Os comandados de Fernando Diniz aceleraram o jogo na segunda etapa e, logo aos dois minutos, Nino Paraíba derrubou John Kennedy dentro da área: pênalti. Cano foi para a cobrança e mandou no travessão.



Mas não é fácil abalar o artilheiro do futebol brasileiro. Aos seis, Cano recebeu de Samuel Xavier, driblou o goleiro Matheus Cavichioli e só empurrou para o gol. Na frente, o Fluminense passou a pressionar ainda mais o América e fez o segundo aos 14. Lelê deu bela assistência para John Kennedy, que tocou na saída do goleiro para ampliar.



Com 2 a 0, o Fluminense ficou ainda mais à vontade na partida e não demorou para fazer o terceiro. Aos 26 minutos, Lelê fez fila na defesa do América e, de fora da área, chutou cruzado para deixar o seu.



O placar ainda poderia ter aumentado se não fosse o goleiro Matheus Cavichioli. Ele fez importantes defesas nos minutos finais, quando o América teve lampejos de bom futebol.



O Fluminense volta a campo no sábado, às 16h, diante do Athletico-PR, no Maracanã, no Rio de Janeiro. No mesmo dia, às 18h30, o América visita o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista.