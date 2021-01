Fluminense marca nos acréscimos e vence o Flamengo de virada

No apagar das luzes, o Fluminense marcou nos acréscimos e derrotou o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira, no sétimo clássico entre as equipes na temporada. O time tricolor, dominado na primeira etapa, cresceu no segundo tempo, dominou o rival e conquistou a vitória de virada, com gols de Luccas Claro e Yago Felipe. A equipe rubro-negra marcou com Arrascaeta e novamente foi castigada por vacilos defensivos



O Flamengo viu cair a sequência de seis jogos sem perder no Brasileirão e desperdiçou a oportunidade de colar no líder São Paulo, que perdeu por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino. O time carioca, terceiro colocado, parou nos 49 pontos, sete a menos que o rival paulista, mas tem um jogo a menos, contra o Grêmio, pela 23ª rodada, que foi adiado para dia 28 deste mês.



O Fluminense, por outro lado, conquistou seu primeiro triunfo desde que Odair Hellmann deixou o comando técnico. O time tricolor soma 43 pontos, mas permanece no sétimo lugar, fora, portanto, do grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Está a um ponto do Palmeiras, o sexto, que teve seu jogo desta rodada adiado.



O próximo compromisso do Flamengo é no domingo, às 16 horas, diante do Ceará, no Maracanã. Já o Fluminense só volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 13 contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Os dois confrontos são válidos pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O JOGO - Foram tempos distintos no Maracanã. Na primeira etapa, o Flamengo foi dominante, marcou seu gol e teve chances para ampliar diante de um Fluminense muito retraído e que cuja postura extremamente defensiva dificultou as chegadas do rival, mas não impediu de ser vazado. O time tricolor levou perigo apenas no início, em lance com Yago, e limitou-se a se defender, com Fred isolado no ataque. Já o rubro-negro foi para o ataque.



Gabriel, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Arrascaeta, este duas vezes, ficaram muito perto de marcar, mas pararam na grande atuação do goleiro Marcos Felipe. A insistência e a paciência para rodar a bola e achar os espaços foram premiadas com gol no final da etapa inicial. Arrascaeta foi às redes aos 39 minutos, marcando de cabeça o primeiro gol do ano da equipe rubro-negra.



No segundo tempo o panorama se alterou. Foi um jogo absolutamente aberto, com oportunidades para os dois lados desde o início, bolas na trave, vários cartões amarelos, reclamações, provocações e uma virada improvável do Fluminense com gol marcado nos acréscimos.



O time tricolor abandonou a retranca e foi ao ataque. De dominado, se soltou e passou a controlar o adversário. Wellington Silva quase marcou em finalização rasteira, mas foi Luccas Claro o responsável pelo empate. Danilo Barcelos cobrou a falta para dentro da área e o zagueiro apareceu livre na segunda trave para cabecear para as redes. O bandeira anulou o lance em um primeiro momento, mas o VAR confirmou o gol depois de alguma demora.



Depois disso, o confronto seguiu aberto e indefinido. O Flamengo respondeu com Arrascaeta e Everton Ribeiro, em arremates de fora da área. O Fluminense assustou em chute de Michel Araújo que bateu no pé da trave direita de Hugo. Felippe Cardoso e Yago Felipe também tiveram oportunidades de colocar a equipe treinada interinamente por Ailton Ferraz na frente, mas esbarraram em Hugo. Bruno Henrique levou perigo de cabeça.



Quando o resultado definitivo parecia ser o empate no Maracanã, no apagar das luzes, Filipe Luís vacilou ao recuar uma bola na zaga. Esperto, Yago Felipe apareceu entre os zagueiros e deu um toquinho para mandar para o gol e definir a vitória de virada do Fluminense aos 47 minutos.

