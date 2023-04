Focado na Série B, Vitória aprimora pontaria do time

A contagem é regressiva. Faltam 10 dias para a estreia do Vitória na Série B do Brasileiro e o técnico Léo Condé está fazendo os ajustes finais no time nos dias derradeiros da intertemporada. Nesta quinta-feira (6), o objetivo do treinamento foi aprimorar a pontaria dos jogadores. O Leão estreia no torneio nacional no próximo dia 16, às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão.

A atividade foi realizada no palco do jogo de estreia. Léo Condé reuniu o grupo no centro do campo, explicou o que gostaria que fosse executado e comandou trabalhos técnicos e táticos, com foco na finalização. Saídas de bola do goleiro, avanços pelas laterais e cruzamentos para conclusões em gol foram alguns dos exercícios propostos.

Nos três primeiros meses do ano, o Vitória marcou 24 gols em 20 jogos. O artilheiro do time é o meia Diego Torres, autor de quatro tentos. Entre os atacantes, os que têm melhores números são Osvaldo e Rafinha, vice-artilheiros do time, com três gols cada.

O elenco do Vitória ganhou três atacantes como reforços para a Série B. José Hugo, 23 anos, Welder, 28, e Pablo Diogo, 30, chegaram para brigar por vagas no setor ofensivo e melhorar os números rubro-negros diante da meta adversária.

Além deles, outros oito atletas também foram contratados para reforçar o grupo na única competição que resta ao Leão este ano, após as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Marcelo e Felipe Viera, os zagueiros Yan Souto e Wagner Leonardo, os volantes Diego Fumaça e Matheus Trindade e o meia Giovanni Augusto têm a missão de ajudar a conquistar o acesso à Série A.

A primeira meta é estrear bem contra a Ponte Preta. Antes, o Leão será testado contra o Bahia de Feira, em um jogo-treino, que será disputado no sábado (8), às 15h, no Barradão.

Será a primeira oportunidade do técnico Léo Condé ver o retorno das atividades produzidas ao longo da intertemporada e promover entrosamento entre os jogadores que estavam no clube e os que acabaram de chegar, a exemplo do meia Giovanni Augusto, contratado para ser o camisa 10 na Série B.

O elenco do Vitória faz a última preparação para o jogo-treino na manhã de sexta-feira (7), na Toca do Leão. O grupo vai ganhar folga no domingo (9) de Páscoa.