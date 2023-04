Focado no ABC, elenco do Vitória se apresenta na Toca do Leão

Depois de um dia inteiro de folga, o elenco do Vitória se apresentou na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira (19). Após vencer a Ponte Preta por 3x0 na estreia da Série B do Brasileiro, o rubro-negro se prepara para fazer a primeira partida fora de casa na competição. No domingo (23), às 18h, visita o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal. O adversário vem de derrota por 1x0 para o Londrina, no estádio do Café.

Esta manhã o treino foi dedicado ao aprimoramento da força muscular e os atletas fizeram atividades na sala de musculação do clube. Em recuperação de lesão, o volante Diego Fumaça também participou do circuito montado, porém com algumas restrições.

Apesar da boa atuação do time diante da Ponte Preta, o técnico Léo Condé será obrigado a mexer no time para enfrentar o ABC. O zagueiro Marco Antônio, utilizado como primeiro volante na partida contra a equipe paulista, lesionou o joelho e está fora. Nesta quarta, o atleta seguiu com o tratamento de fisioterapia, assim como o goleiro Thiago Rodrigues, que também se recupera de contusão.

A tendência é que Léo Gomes, titular na posição durante o primeiro trimestre, recupere o posto e forme o meio-campo com Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto.