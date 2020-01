Foco na meta: Quase metade dos brasileiros quer juntar dinheiro em 2020

Todo mundo pulou suas ondinhas na virada do ano, fez os seus pedidos e definiu também suas metas. E acredite: fazer dieta, comprar um carro, conseguir um emprego pode até estar na lista de desejos, mas no topo das metas para 2020 está mesmo a vontade de conseguir juntar dinheiro. Para quase metade dos brasileiros (49%), fazer uma reserva financeira está acima até de tirar as finanças do vermelho (27%), fazer uma viagem (30%) ou comprar e reformar a casa (27%).

Os dados são de um levantamento recente feito pelo pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Ainda no mesmo estudo, Apenas 16% entrevistados conseguiram realizar todas as metas traçadas para 2019. E como o brasileiro é um povo otimista, 65% esperam um ano melhor na vida financeira.

“A primeira questão é que apesar da recessão econômica ter passado, o processo de recuperação da economia é lento, por isso é tão difícil guardar dinheiro. Aliado a isso, cumprir esta meta depende de outras boas atitudes de educação financeira, como por exemplo, gastar de maneira mais eficiente, redirecionar gastos e cortar despesas”, analisa a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

Ainda de acordo com ela, mesmo que a meta pareça impossível de ser alcançada diante de um orçamento apertado, 2020 promete uma conjuntura econômica melhor. “No ano passado, 70% dos brasileiros precisaram fazer cortes. Porém, 2020 deve ser um ano positivo para a geração de empregos e também com uma concessão de crédito maior - aí é que mora o risco. Por isso, o consumidor deve manter o cuidado com as contas, se quiser tornar a meta de juntar dinheiro realizável”, diz Kawauti.

Encare a meta

E é de dedos cruzados que a publicitária Amanda Portela, de 25 anos, começou a montar uma reserva financeira no primeiro dia do ano e pela primeira vez na vida. “Na verdade eu não sou uma pessoa muito organizada com dinheiro. Dinheiro na mão, eu sempre fui gastando. Mas tive mudanças com relação ao trabalho e coloquei como meta para o ano conseguir guardar algum dinheiro”.

Ela tinha um emprego fixo só que passou a trabalhar como autônoma. Vontade de viajar no réveillon até rolou, mas certa de que precisava economizar, desistiu de sair da cidade. “Não é fácil, a gente tem que ter muita disciplina. Minha motivação tem sido juntar esse dinheiro pensando no futuro e em ter uma grana extra que possa me socorrer se eu quiser manter o meu padrão de vida”.

A estratégia é se colocar na lista de despesas. “Minha ideia é tentar tirar de R$ 50 a R$ 200 por mês e aos poucos ir aumentando esse valor de acordo com a minha carteira de clientes. O que tenho tentado é ‘me pagar’ esse dinheiro como se eu estivesse pagando uma conta de luz”, garante, dobrando a meta: “Tenho interesse em ainda este ano, aprender a investir”, completa.

Vai que dá

Amanda vai conseguir chegar lá: só vai e confia, como aconselha o diretor de Produto e Tecnologia do aplicativo de Finanças Pessoais Guiabolso, Julio Duram. “Uma alternativa é quebrar essa meta em degraus, em objetivos menores. Isso ajuda a manter o foco e pode até mesmo impactar na autoestima, sabe em ter orgulho de ter subido o primeiro degrau e que agora faltam menos para o objetivo ser alcançado”, diz.

Pode ser perigoso esperar o fim do mês para ver quanto sobrou: “Sempre aparece uma continha a mais ou uma tentação para te afastar da meta. Então, caiu o salário e você já sabe quanto quer guardar e onde guardar, não espere mais nada. Guarde”.

Para o fundador do aplicativo de finanças pessoais Mobills, Carlos Terceiro, é importante estabelecer metas realistas. “As metas são mais mensuráveis que os objetivos, por esse motivo, faça uma análise de onde você está hoje, conheça bem os seus planos financeiros e trace metas específicas. Com isso mais fácil estabelecer uma estratégia para juntar dinheiro”, recomenda Terceiro.

Mas onde guardar esta grana? Quem dá a dica é educadora financeira da Magnetis Investimentos, Mari Congo. Independente do valor transforme isso em um hábito.

“É necessário que seja um investimento de renda fixa, de perfil conservador e com liquidez diária. A liquidez é a facilidade de se transformar o investimento em dinheiro na conta-corrente. Boas opções são o título Tesouro Selic, no Tesouro Direto, ou CDBs de liquidez diária de bancos digitais ou corretoras, pois têm rentabilidade maior do que nos grandes bancos”, orienta a especialista.





DICA DA SEMANA: CINCO APLICATIVOS PARA CUMPRIR METAS

1. 7waves.me A proposta é ajudar as pessoas focando em seus sonhos

2. Thirty A plataforma monta desafios com duração de 30 dias e monitora o cumprimento destas metas

3. 52 semanas Mobills O aplicativo propõe em desafio em que é possível acumular até R$ 13.708

4. Make Me Com este aplicativo dá para criar ‘times privados’ que vão ajudá-lo no cumprimento das metas

5. Goals on Track A ferramenta mota planos de metas bem detalhados.





