Fofura: Príncipe Harry divulga foto do filho Archie para celebrar seu 1ª Dia dos Pais

Uma foto de Archie Harrison, filho recém-nascido do príncipe Harry e da princesa Meghan Markle, foi publicada no perfil do casal no Instagram neste domingo (16) data em que é comemorado o Dia dos Pais na Inglaterra.

Na legenda da foto é desejado um primeiro Dia dos Pais "muito especial" a Harry. A imagem mostra o rosto do bebê parcialmente coberto pela mão do príncipe.

Foto: Reprodução

Archie, o primeiro filho do casal, nasceu há pouco mais de um mês, no dia 6 de maio. Na ocasião, Harry disse que se tornar pai era a "mais incrível experiência que ele poderia imaginar".

Já a princesa disse estar muito feliz após o nascimento de seu filho. "É mágico, é incrível", comentou após dar à luz.

A foto de Archie foi elogiada em diversos idiomas na rede social "Feliz Dia Dos Pais para Harry! Archie é um fofo!", comentou uma seguidora britânica do casal. "Magnífico. Bela foto do papai Harry com seu filho", escreveu um seguidor francês.