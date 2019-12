Fofurômetro vai subir: The Voice Kids estreia dia 5 de janeiro

Anote aí: 5 de janeiro, o primeiro domingo do ano, será mais uma oportunidade de reunir a família para assistir a nova edição do The Voice Kids. O reality musical da Globo/TV Bahia – que mais uma vez contará com crianças e jovens entre 9 e 14 anos – foi lançamento ontem, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Em meio às gravações das audições às cegas, os técnicos baianos Carlinhos Brown e a dupla Simone & Simaria deram uma pausa e marcaram presença no evento. Claudia Leitte precisou sair mais cedo, após saber da morte do músico e amigo Nivaldo Cerqueira.

“Colocamos todo o nosso coração no The Voice Kids para que essa magia que é o programa aconteça. A pureza deles nos ensina demais”, disse Simone. A irmã, Simaria, também destacou o aprendizado. “Sempre voltamos para casa com alguma lição linda: de amor, de crescimento, de olhar o outro com cada vez mais carinho”, disse.

Já Brown ressaltou que o time de técnicos baiano leva ainda mais alegria e musicalidade ao programa. “Todo brasileiro é um pouco baiano. O Brasil nasceu ali. E nós estamos nessa responsabilidade de instruir essas crianças, isso é uma honra. Eu me sinto honrado de estar ao lado de Claudia Leitte e de Simone e Simaria, três baianas retardas e de ajudar a desenvolver talentos nessa escola musical que é o The Voice Kids”, afirmou.

Nesta quinta temporada, a versão infantil do formato musical contará com 16 episódios - dois a mais que a edição anterior - que estão programados para ir ao ar até 26 de abril. André Marques continua na apresentação e Thalita Rebouças na cobertura dos bastidores. O programa começa com três times, compostos, cada um, por 24 integrantes.

“São jovens muito talentosos e que nos enchem de orgulho e esperança. Eles chegam numa onda tão bonita de alegria que faz com que toda a equipe surfe junto nessa energia em todas as fases do Kids. É muito gratificante fazer parte dessa etapa da vida e da carreira de cada um deles”, comemora Flavio Goldemberg, diretor geral do programa.



* A jornalista viajou a convite da Rede Globo