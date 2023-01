A Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou nesta quarta-feira (25) que aguarda o rescaldo da área atingida pelo fogo no Teatro Castro Alves (TCA) para fazer uma vistoria mais detalhada no local. As chamas já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, que agora atua no rescaldo.

Segundo vistoria preliminar, o fogo começou na cobertura do teatro, onde há execução de serviço e presença de material inflamável, a exemplo de fibras e resinas, que entrou em ignição.

Fogo começou na cobertura do TCA, diz Codesal; chamas foram contidas https://t.co/wzQ2gUYrlN



Só depois do rescaldo uma avaliação mais detalhada será feita; área tinha execução de serviços #Correio24h pic.twitter.com/RFe8BVx8pI — Jornal Correio (@correio24horas) January 25, 2023

A Codesal diz que splits funcionaram bem na parte inferior do prédio, resfriando a área, e contento o alastramento do incêndio. Nesse primeiro momento, não foi constatado que as estruturas tenham sido afetadas, acrescenta o órgão.

Imagens feitas nos arredores do TCA mostraram a fumaça densa subindo. Pessoas que estavam dentro do teatro no momento foram evacuadas. Não houve feridos.