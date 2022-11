Foguete chinês descontrolado retorna à Terra e deve cair na Espanha

Autoridades chinesas informaram que um de seus foguetes está descontrolado e em movimento de retorna à Terra, com previsão de atingir parte da Espanha na manhã desta sexta-feira (4). Parte do espaço aéreo do país alvo já foi fechado, de acordo com o G1.

O tráfego aéreo foi interrompido em quatro das 17 regiões da Espanha. Aeroportos de cidades turísticas como Barcelona e Ibiza estão fechados. Segundo a agência de controle aéreo europeu Eurocontrol, o foguete entrará na Terra até às 09h20, no horário de Brasília.

"Devido ao risco associado à passagem do objeto espacial CZ-5B pelo espaço aéreo espanhol, os voos foram totalmente restringidos das 09h38 às 10h18 na Catalunha e em outras comunidades", apontou o serviço de emergência da Catalunha, uma das regiões espanholas que tiveram o espaço aéreo fechado.

O mais provável é de que o módulo do foguete caia no Oceano Atlântico.

O Longa Marcha 5B foi lançado ao espaço para ajudar na construção da estação espacial chinesa, um plano do país para entrar no mapa das potências com presença no espaço. O foguete foi lançado pela primeira vez em maio de 2020 e, na ocasião, fragmentos caíram na Costa do Marfim, na África Ocidental, danificando vários edifícios no país, diz a reportagem.