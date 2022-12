'Foi a derrota que mais me doeu', desabafa Neymar após eliminação

Um dia após a eliminação do Brasil para a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo, o atacante e camisa 10 da seleção Neymar Jr. publicou um desabafo nas redes sociais. Em seu Instagram, Neymar postou fotos e disse na legenda que a derrota nos pênaltis foi a mais dolorida de sua carreira.

"Estou destruído psicologicamente. Essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante dez minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente. Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia…", escreveu o jogador.

Neymar ainda aproveitou para agradecer o carinho da torcida com a seleção durante a Copa do Mundo: "Valeu todo sacrifício para sentir de dentro de campo o carinho de cada um… Obrigado a todos pelo apoio com a nossa seleção. Infelizmente não deu. Vai doer por muito tempo, muito tempo".

O craque da seleção deixou a Copa com três partidas disputadas e dois gols marcados. Um deles o que abriu o placar contra a Croácia na prorrogação. Neymar ainda teve que lidar com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, que o tirou dos jogos contra Suíça e Camarões, pela fase de grupos.