'Foi falha minha mesmo', diz Rodolffo sobre comentário racista no BBB21

Eliminado do BBB21 nessa terça-feira (6), o cantor Rodolffo comentou, durante participação no Mais Você, sobre o comentário racista que fez a respeito do cabelo do colega de confinamento João. A apresentadora Ana Maria Braga questionou se o ex-brother nunca tinha vivenciado situações racistas.

"Foi falha minha mesmo. De nunca ter me aprofundado no assunto em coisas, palavras ou atitudes que pudessem magoar", disse.

O ex-BBB falou ainda que o pedido de desculpas pode não ter sido o suficiente para amenizar a dor que João sentiu na situação. "Sei hoje, revendo a cena, que talvez um simples pedido de desculpas não supre a dor que ele possa ter sentido. Mas o pedido de desculpas foi de coração", completou.

No final do programa, ele pediu novamente desculpas a João e à família dele."Eu quero pedir novamente desculpas pra toda família do João, do Gil, do Fiuk e de todo mundo que ficou afetado de alguma forma com qualquer tipo de comentário e brincadeira que eu possa ter feito lá dentro", finalizou.

Rodolffo também falou sobre os comentários a respeito da roupa de Fiuk, que recebeu um vestido para usar em uma festa. "Foi a primeira vez que me deparei com um homem usando vestido e o comentário desnecessário feito por mim deve ter colaborado para a minha eliminação. Eu tinha certeza que eu era um dos participantes com menos conhecimento e aprendi que os detalhes da diversidade precisam ser respeitados. O BBB foi uma faculdade para mim".