"Foi muito trágico pra a gente", diz mãe de mulher sequestrada e morta pelo ex

Os parentes de vendedora Adriele de Almeida Cardoso, 36 anos, estiveram na manhã deste sábado (27) no Instituto Médico Legal para a liberação do corpo da vendedora Adriele de Almeida Cardoso, 36 anos. Ela e ex namorado, Lúcio Silvestre Monteiro Júnior, 37, foram achados dentro do veículo na manhã desta sexta-feira (26). A suspeita é que o caso se trata de um feminicídio seguido de suicídio.

"Foi muito trágico pra a gente", disse a mãe de Adriele, após realizar todos os procedimentos no IML. Ela preferiu não dar detalhes o caso. "Não queremos falar sobre o assunto", disse a mãe a vítima, que estava acompanhada de outros integrantes da família, dois homens e uma mulher. O enterro de Adriele será às 16h deste sábado (27), no cemitério Campo Santo, na Federação.

Segundo a TV Bahia, Adriele foi sequestrada por Lúcio na quinta-feira (25) quando seguia de Pernambués para o trabalho em um shopping na região do Iguatemi, acompanhada pelo atual namorado. Lúcio ameaçou os dois com a arma e levou Adriele. Ele teria tentado atirar no namorado da ex, mas a arma falhou.

Na manhã de sexta, algumas pessoas notaram o carro parado na Rua da Nigéria e perceberam dois corpos dentro. O corpo de Adriele estava no banco do carona. Lúcio estava no banco do motorista, com o braço ao redor do pescoço da ex-companheira. A suspeita é que a arma usada no crime era do padrasto de Lúcio, que é policial.

Ainda de acordo com a TV Bahia, amigos disseram que os dois namoraram por mais de dois anos e terminaram havia cerca de dois meses. Apesar do fim, Lúcio parecia bem, dizem amigos. Ele era motorista de aplicativo e ontem chegou a comemorar que tinha sido aceito em uma cooperativa. Ele e Adriele eram de Madre de Deus, na Região Metropolitana, onde se conheceram. Lúcio deixa dois filhos crianças.

A Polícia Civil disse que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).