‘Foi um presentão’, diz Rachel Reis sobre regravação de Xand Avião do hit ‘Maresia’

O balanço de Rachel Reis é bom, e nem sou eu quem tá dizendo. De Céu a Marisa Monte, passando por Caetano Veloso e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), que a elegeu Revelação do ano passado, muitos artistas e críticos que conhecem sua música reconhecem nela uma das mais talentosas e promissoras cantoras da atualidade. E nesse grande terminal de ídolos que têm algum grau de idolatria pela voz mansa da baiana, quem acaba de chegar à área de desembarque é Xand Avião.



Com mais de 20 anos de carreira, o cantor e compositor potiguar é um dos principais artistas do forró contemporâneo e recentemente se rendeu a um dos vários sucessos da hitmaker de Feira de Santana. ‘Maresia’ já o conquistou à primeira escuta, como o próprio Xand revelou num vídeo publicado pela plataforma Deezer na semana passada. “Essa música, chega me arrepio quando canto ela”, admitiu.



Ao Alô Alô Bahia, Rachel relembrou como foi o primeiro contato (virtual até agora) com o artista, de quem é fã de longa data. “Chegou pelo direct [do Instagram], do nada, e na hora eu não acreditei. Não tava esperando mesmo (na verdade até o dia de sair o vídeo dele falando sobre o ocorrido eu não tava esperando que fosse rolar de verdade. [Risos] Tomei um susto. Cresci escutando Aviões em todos os cantos da cidade, então, foi um presentão. Xand é um amor de pessoa”, nos contou.



O vídeo ao qual a Sereiona (como os fãs a chamam) se refere foi lançado no dia 14 no projeto Forró Viral, do Deezer. É nele que Xand explica como foi a descoberta e a primeira troca de ideias com a autora. “Quem me mostrou a música foi o Samuel [produtor], e na hora que eu ouvi aquela música, aquela voz da Rachel, eu ouvi 24 horas. Aquela música não enjoa. E o jeito que ela canta dá vontade de deitar numa rede”, relata.



Xand também lembra do primeiro contato citado pela nova parceira. “Eu não tinha o telefone dela e eu fui no direct, e falei: ‘Raquel, essa música é sua? Eu posso gravar?’ Ela achou que fosse a agência, até eu mandar um áudio. Aí pronto, ela enlouqueceu”, relata o cantor, que recebeu da compositora o aval para mexer na música como bem entendesse.



O resultado, que já pode ser conferido no tocador, agradou Rachel Reis. “Amei e toda hora eu escuto. Tá original, Xand colocou a identidade dele na música”, afirma ela.



Mas, e aí, essa parceria de sucesso pára ou continua? “A gente troca ideia no WhatsApp. Já conversamos sobre outras músicas, mas nada certo ainda. De qualquer forma, tô muito feliz com a versão de ‘Maresia’ e com ele levando a música pra outros lugares. Isso é muito significativo”, revelou a artista.



