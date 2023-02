Folia no Santo Antônio vira circuito alternativo e divide moradores

“Bloquinho não, é blocão mesmo”. A frase poderia ter sido do gestor Eduardo Paes, que se irritou com o diminutivo usado nas redes sociais pela prefeitura do Rio de Janeiro. Mas quem corrigiu a reportagem foi um morador do Santo Antônio Além do Carmo. O bairro é um dos mais procurados no pré- Carnaval e ao menos 14 blocos gratuitos devem desfilar por lá até dia 19. A movimentação, no entanto, divide opiniões e moradores se questionam: há espaço para esse tanto de gente?

Não é novidade que blocos abertos ao público desfilem pelas ruas do Santo Antônio nos dias que antecedem o Carnaval, que começa na próxima quinta. O bairro é uma opção para quem curte a folia de um jeito mais calmo, sem o agito dos circuitos Dodô e Osmar. A questão é que, com o passar dos anos, os bloquinhos ganharam fama e recebem mais gente a cada ano.

Como o bairro não é um circuito oficial de Carnaval, não possui a mesma estrutura dos outros locais. Ordenamento de trânsito, instalação de banheiros químicos e pontos de revista são algumas das ações que organizam grandes festas e que não são feitas no Santo Antônio. Por isso, os moradores se preocupam com o grande contingente de pessoas.

“Aqui virou um circuito de Carnaval, mas não tem revista, não bloqueiam o trânsito, nada. Vira tudo uma zona e não tratam o Centro Histórico como deveriam”, critica a moradora Márcia Santana, 74, que vive há oito anos na Rua Direita do Santo Antônio, a principal do bairro. Ela lembra que muitos moradores são idosos, prejudicados pela dificuldade de mobilidade.

“Se um idoso passar mal, não tem como uma ambulância chegar aqui porque fica tudo bloqueado de carro e de gente”, diz.



Moradores relataram à reportagem que o bairro começou a receber mais pessoas de fora desde que a telenovela Segundo Sol (2018), trama da Globo, foi ambientada por lá. Com a cidade cheia por conta das festas populares, em finais de semana comuns de janeiro já era difícil transitar de carro e encontrar mesas para se sentar nos bares e restaurantes das ruas mais badaladas.

Em 2020, no Carnaval pré- pandemia, o movimento foi intenso e a expectativa é que as ruas do Carmo lotem ainda mais no retorno da festa. Apesar de Márcia Santana não ser contra a folia e até dizer que vai aproveitar os blocos, ela cobra que haja mais infraestrutura. A prefeitura de Salvador foi questionada sobre como se dará a organização, mas não deu retorno. Para que os blocos desfilem, é preciso uma autorização da gestão municipal.

Até quem nunca curtiu a festa no bairro tem planos de conhecê-la nos próximos dias. O comunicador Rodrigo Portela, 21, vem de Lauro de Freitas, onde mora, para acompanhar o bloco De Hoje a Oito, no sábado. Ele costuma frequentar os restaurantes e bares durante a baixa estação e vê com bons olhos a atenção que o Santo Antônio recebe. “Acho importante a visibilidade que a região recebe e o fortalecimento dos blocos de rua no Centro Histórico. O pré-Carnaval é um momento importante”, defende.

Enquanto quem curte a festa e vai embora só se preocupa, no final da folia, em como voltar para casa, os moradores que ficam precisam enfrentar o dia seguinte. “Está virando um inferno porque as pessoas vêm para beber, deixar xixi e sujeira. Na festa do 2 de julho a porta da minha casa parecia um banheiro público”, relata o fotógrafo Mário Edson, 45.

Para ele, o descaso é ainda maior já que o Carmo integra conjunto urbano do Centro Histórico de Salvador, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1959 e declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985. “Isso aqui é um Centro Histórico, não podemos entregar isso aqui de qualquer jeito. Falta um olhar mais apurado do poder público”, critica.

Apesar dos questionamentos, a opinião contrária a popularização do Carnaval no bairro não é consenso entre os moradores. Quando perguntado sobre como é viver no Santo Antônio, Hélio Júnior, 27, não enrola. “Aqui é o paraíso”, afirma. Além de curtir os blocos na rua, a mãe do estoquista é dona de um brechó e, nesta época do ano, lucra com a confecção de fantasias.

“Eu morei aqui a minha vida toda e realmente houve um crescimento muito grande. O Santo Antônio virou um bairro boêmio e os moradores lucram com isso ainda mais no Carnaval”, analisa.

Ingressos para festas privadas chegam a R$ 180 no Santo Antônio

Não é só de blocos gratuitos que o as ruas do Santo Antônio Além do Carmo lotam no Carnaval. As festas privadas também ganharam força com a popularização do local e muitas delas aproveitam o momento para levar o público para a rua. Uma pesquisa realizada pela reportagem aponta que ingressos estão sendo vendidos em plataformas online para ao menos cinco festas. Os preços variam entre R$25 e R$180.

O mais caro é o Gravata Doida, que já teve todos os ingressos vendidos e ocorre na próxima quarta-feira (15). Apesar de ser um evento fechado, a concentração dos foliões será às 17 horas, na Cruz do Pascoal, e os shows na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. A atração principal é o cantor Alexandre Peixe

O pátio da Igreja é o local que mais receberá festas privadas no período, mas não é o único. A Casa Museu Solar Santo Antônio será palco do Abre Alas do Capoeiragem Musical Show, na quinta-feira (15), às 17 horas. O evento, que mistura ritmos e instrumentos musicais, também não perde a oportunidade de circular pelas ruas do bairro e a caminhada da Cruz do Pascoal até a entrada do evento será gratuita.

Flávia Veiga, uma das idelizadoradas, explica que a escolha do bairro foi pensada para agregar o evento, que deve receber cerca de 100 pessoas. "A gente queria que fosse no Santo Antônio porque é um local charmoso, que tem a ver com a parte histórica da capeira", diz.

Confira a programação dos blocos gratuitos

09/02 – Urso da Meia Noite – 20h (No Oliveiras)

10/02 – Luzes de Ribalta – 19h (Largo do Santo Antônio)

11/02 – De Hoje a Oito - 14h (Largo do Santo Antônio)

11/02 – DJ Guerreiro – 17h (Largo do Santo Antônio)

12/02 – Klhordas – 11h (Cruz do Pascoal)

12/02 – Ki Beleza – 16h (Largo do Santo Antônio)

12/02 – DJ Guerreiro – 17h (Largo do Santo Antônio)

15/02 – Gravata Doida – 18h (Cruz do Pascoal)

16/02 – Noviças – 19h (Barbalho)

16/02 – Rolinha Preguiçosa – 18h (Bar Daqui do Alto/Carmo)

17/02 – Rivo-Trio 19h (Bar deMessias)

17/02 – Bloco Rodante 19h (Praça dos XV Mistérios)

17/02 – Bloco MSC – 16h (Quartel do Barbalho)

19/02 – Bloco da Padaria – 15h30 (Padaria Santo Antônio)

Lista de festas privadas que acontecem no bairro

10/02 – Baile de Carnaval do Botequim (R$25)

12/02 – Bloco Ki Beleza (R$30)

15/02 – Gravata Doida (R$180 - Esgotado)

16/02 – Abre Alas do Capoeiragem Musical (R$80)

4/03 – CarnaSambô (R$40)

*Com orientação de Perla Ribeiro.