Folianopólis começa hoje com atrações baianas e abadás esgotados

Com todos os abadás vendidos, a 10ª edição do Folianópolis, uma das maiores micaretas do Brasil, tem início nesta quinta-feira (14) em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Durante três dias, a passarela Nego Quirido será palco do desfile de grandes atrações da cena axé. O evento, que atrai milhares de turistas para a Ilha da Magia, destaca-se não só pelo tema desse ano (Circo da Folia) como por ser uma festa com todas as atrações da Bahia.

E a festa começa hoje a partir das 21h30 (os portões abrem às 20h) com o desfile dos trios elétricos. Para animar a moçada passarão pela passarela a banda Jammil, comandada pelo vocalista Levi Lima. Em seguida, o gigante Léo Santana e, encerrando a noite, Tomate. Na sexta-feira será a vez de Ivete Sangalo (que foi homenageada ano passado), Durval Lelys (retornando ao evento) e a banda Eva, com Felipe Pezzoni, que inicia as comemorações dos 40 anos da banda e bloco no próximo Carnaval.

Na sexta-feira (15), acontece o Almoço Oficial do Folia. Este ano será servido um festival de risotos, com quatro sabores do prato (incluindo opções veganas). O evento conta com serviço Open Food entre 12h e 15h, além de Open Bar com cerveja, refrigerantes e água. Os micareteiros recebem um abadá exclusivo para a ocasião. Quem agita o público é o Parangolé. Liderado pelo cantor Tony Salles, o grupo traz hits como Rebolation, Tchubirabirom e A Dança do Arrocha, e novos sucessos, como Open Bar e Abaixa Que é Tiro. No sábado, o Folianopólis chega ao fim com Saulo, Bell Marques e Harmonia do Samba.

Mas o Carnaval fora de época em Floripa também abre espaço para outros ritmos na pista Burn Stage, balada assinada por Burn Energy Drink, que este ano traz muito funk e música eletrônica. O acesso à área é exclusivo para os foliões que adquiriram abadás para o setor Camarote. As apresentações ocorrem paralelamente aos trios e se estendem noite adentro, transformando o espaço em um after. Hoje (14), a animação fica com os DJs Franzen e Junior Ramos. Na sexta-feira Bonde do Tigrão e DJ Lelo e no sábado, DJs Momm, Breno Rocha e Zabot.

A entrega antecipada dos kits ocorreu no complexo Music Park, localizado em Jurerê, e contou com apresentações para o público entrar no clima da festa. Entre as atrações se apresentaram as bandas Em Cima da Hora, Borog e Sound Trio, além de DJs. A programação completa está disponível nas redes sociais do Folia. Já nos dias do evento, será possível retirar os abadás na Passarela do Samba Nego Quirido, onde acontece a micareta.

*Osmar Marrom Martins, de Florianopólis