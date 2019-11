Folianópolis reúne mais de 50 mil pessoas; evento se prepara para os 15 anos em 2020

A 14ª edição do Folianópolis, considerado um dos maiores carnavais fora de época do Brasil, realizado na Passarela Nego Quirido, reuniu cerca de 50 mil durante os três dias de evento (quinta, sexta e sábado) na bela capital de Santa Catarina, Florianópolis também conhecida como a Ilha da Magia. Nesse sábado (16), na última noite, Saulo abriu a festa cantando seus principais sucessos e leitura próprias para canções da MPB.

Na sequência, Bell Marques mais uma vez mostrou que, quando o assunto é folia, ele sabe comandar a multidão com um repertório que poucos artistas e banda possuem para levantar a galera. E para encerrar a noite, o suingue gostoso do Harmonia do Samba, com Xanddy, responsável por manter o pique dos foliões até o último minuto do evento. Alguns saíram direto para o aeroporto, outros só passaram no hotel para pegar as malas e tomar o café da manhã.

(Foto: Eduardo Pacheco/Divulgação)

Como faz sempre que encerra uma edição, a produção do Folianópolis já divulgou a data da festa em 2020, quando serão comemorados os 15 anos: 30 e 31 de outubro e 1º de novembro.

A folia teve início na quinta-feira (14), com apresentação de Jammil, cantando em primeira mão sua nova música de trabalho, em parceria com Tomate, aposta do grupo para o carnaval 2020. Em seguida, o gigante Léo Santana balançou a Passarela do Samba Nego Quirido com muito gingado e sensualidade.

(Foto: Caio Graça/Divulgação)

O cantor Tomate, muito querido dos catarinenses, fechou a primeira noite com o hit "Eu Não Vou Embora", levantando os foliões, ponto alto de seu show.

Na sexta-feira (16), segundo dia de Folianópolis, Ivete Sangalo e toda sua banda estavam vestidos de preto em luto pela morte recente do seu irmão e ex-empresário Jesus Sangalo. Ela agradeceu o carinho dos fãs, a receptividade do publico e cantou seus grandes sucessos inclusive os do último DVD que tem duas músicas marcantes do início da axé music: Lambada da Delícia, de Gerônimo, e Cadê meu Coco, interpretada por Sarajane.

(Foto: Angelo Santos/Divulgação)

Depois de Ivete, foi a vez do cantor Durval Lelys, que se apresentou pela primeira vez no evento em carreira solo, e da Banda Eva, comandada pelo vocalista Felipe Pezzoni. Quem acompanha a história do axé, sabe que Durval, à frente do Asa de Águia, participou do Bloco Eva nos primeiros anos no projeto, lá no início da década de 80. Ivete foi a primeira vocalista do grupo, já batizado de Banda Eva, entre 1993 e 99, e Felipe assumiu a partir de 2013. Com isso, os três trios fizeram uma viagem pelos 40 anos de trajetória do Eva que serão comemorados ano que vem, relembrando os grandes sucessos do grupo ao longo da noite.

Em 2019, o tema do Folianópolis girou em torno do universo do circo, o que inspirou toda a decoração da Passarela do Samba, estampas dos abadás e diversas intervenções artísticas, incluindo malabaristas e ilusionistas que encantaram o público. Ingressos para o Folianópolis 2020 já começaram a ser vendidos à meia-noite de ontem pelo site.