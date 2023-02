Folião ostentação gasta R$ 15 mil por dia em Salvador

Há dez anos, o empresário paulista Alexander Augusto de Almeida virava meme na internet ao ensinar os mandamentos do rei do camarote. Carro de luxo, roupas de grife e serviço exclusivo constavam na lista. No Carnaval de Salvador, quem está disposto a ter um dia luxuoso que inclua um dos 11 camarotes localizados no circuito Barra-Ondina tem que pagar caro. Um dia fazendo programações dignas de um imperador pode custar R$15 mil.

Para chegar ao valor total, foi preciso escolher a dedo o camarote mais caro. Localizado em Ondina, o Camarote Salvador só tem ingressos para a terça-feira (21) e o all inclusive custa R$ 2.290 para as mulheres e R$ 3.050 para homens por dia. Entre os serviços disponibilizados estão menu diversificado, bebidas à vontade, espaço beauty e customização de abadás.



Mas antes de entrar no camarote, que costuma ficar agitado só à noite, o folião ostentação pode curtir um bloco badalado, como o Coruja, de Ivete, que custa R$ 1.500. Se no mesmo dia estiver hospedado no Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, em uma suíte com vista para o mar, banheira e ar condicionado, a diária não sai por menos de R$ 9.996. O valor alto não inclui café da manhã, pelo qual vai pagar R$ 146. Até aí o custo salta para R$ 14 mil.



Se no mesmo período de 24 horas, antes de sair para o bloco, o folião almoçar no Soho, na Bahia Marina, por R$ 300, e ainda gastar R$ 100 em viagens de carro por aplicativo, os gastos – ou melhor, investimentos em diversão - atingem R$ 15.142.



Para os turistas que vêm de outros estados, o custo de passagens aéreas incrementa ainda mais a quantia gasta na folia de Salvador. Os bilhetes estão caros a ponto de a dentista Joyce Pereira, 38, decidir viajar de carro com o marido de Maceió (AL), onde vivem, até a capital baiana. O valor da gasolina vai compensar as passagens que custariam ao menos R$ 1.500/ para cada um deles.

Acostumada a curtir tanto a folia mais sofisticada como a da rua, Joyce comprou dois camarotes, o da Brahma, para a sexta (17), e o Club, para o sábado (18), custaram cerca de R$ 1.600/dia quando comprados em setembro. Apesar de se encantar pela agonia da pipoca e dos blocos, a dentista não esconde o apreço pelas vantagens de pagar mais caro. “A gente gosta do conforto do all inclusive porque as comidas e as bebidas são muito boas, então não nos preocupamos com nada. Também tem a questão da segurança e ambientes para descansar”, conta. A escolha das atrações que representassem o Carnaval, mesmo dentro do camarote, também pesou. Nada de piseiro ou sertanejo, Joyce quer sentir o clima soteropolitano e vai curtir Timbalada, Xanddy Harmonia e Durval Lelys. “Quem sai de outro estado nesse período busca Carnaval com a cara de Salvador e esse é um grande diferencial dos camarotes na cidade”.



Além da companhia do marido, Joyce vai reencontrar amigas que foram juntas há 11 anos no Carnaval em Salvador (Foto: Acervo Pessoal)

O Camarote Club, que possui a terceira entrada mais cara da folia, também foi a escolha da influencer Camila Barbosa, 21. Essa vai ser a primeira vez que ela vai curtir a festa sendo maior de idade e as expectativas estão altas. Compradas em conjunto, a entrada dela e do namorado saíram por R$ 1.400/dia. “Nas outras vezes que eu fui eu era mais nova e curtir na medida da minha idade. Dessa vez vou poder usufruir dos serviços completos”, diz, animada.



Graças ao seu trabalho como influenciadora nas redes sociais, a jovem ganhou convites para os camarotes Villa e Expresso 2222. “Sendo sincera, eu não sei nem para qual dia estou mais animada”, revela. A escolha pelo Club se deu pelo custo benefício e atrações. Diferentemente da turista que vem de Maceió, a baiana está ansiosa para os shows de João Gomes e Nattanzinho.

A influenciadora Camila Barbosa foi convidada para dois camarotes (Foto: Acervo Pessoal)





Ivete Sangalo e Bell Marques puxam os blocos mais caros da folia

Se de um lado os reis e rainhas dos camarotes pagam caro pelo conforto, os artistas com reinados mais bem estabelecidos na folia cobram caro para o desfile nos blocos. Estar do lado de dentro da corda que separa os que usam abadás do Coruja e os que ficam de fora custa R$ 1.500. Já no Camaleão, de Bell Marques, os abadás que restam para terça saem por R$ 1.300. Valores cobrados por dia.

O terceiro mais caro da lista é o Nana, do gigante Léo Santana. Para sair no sábado (18), no circuito Barra-Ondina, é preciso desembolsar R$ 1.290/dia. O bloco foi uma das escolhas do representante comercial Rodrigo Saldanha, 24. Mas os gastos com a festa não param por aí. O jovem vai sair no bloco Daquele Jeito e na quinta-feira (16) estará no camaro Club com amigos.



O representante comercial está ansioso para estreiar sua ida em um camarote na folia baiana (Foto: Acervo Pessoal)

“Vai ser a minha primeira vez em camarote em Salvador e vou experimentar. Sempre curti em bloco e pipoca, mas neste ano decidi deixar de ser mão-de-vaca”, brinca. A folia vai ter um gosto ainda mais especial para Rodrigo, que não curtiu a festa em 2019, por conta do falecimento de um parente, e nem em 2020, quando foi internado por conta de uma infecção. “Agora eu estou de volta”, crava.

Lista dos camarotes mais caros da folia

Camarote Salvador: R$2.290 e R$3.050

Camarote Villa: R$1.510 e R$1.730

Camarote Club: R$1.250 e R$1.400

Camarote Brahma: R$1.150 e R$1.300

Camarote Harém: R$1.099

Camarote Pra Poucos: R$939

Camarote Band: R$770

Camarote.Com: R$480

Camarote Mirante: R$380

Camarote Ronda Folia: R$370

Camarote Casa da Barra: R$300

Pesquisa realizada no dia 15 de fevereiro e valores relativos à entrada de mulheres e homens, respectivamente. Os que possuem apena sum valor são unissex.

*Com orientação de Fernanda Varela.