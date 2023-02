Foliões do Muquiranas se reúnem para manifestar contra assédio

As críticas ao bloco As Muquiranas foram ouvidas por alguns integrantes e eles se reuniram neste domingo em frente à sede do grupo, no Centro de Salvador, para se manifestar contra a prática de assédio a mulheres.

Nos últimos dias, os foliões da instituição foram criticados por assediarem mulheres durante a festa. Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, uma foliã foi encurralada e agredida por homens que usavam a fantasia do bloco.

Investigação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) entrou, nesta quinta-feira (23), com um pedido à Polícia Civil para investigar um grupo de foliões do bloco "As Muquiranas" que encurralaram e agrediram uma mulher no Carnaval de Salvador. O caso aconteceu na terça-feira (21), em um trecho do Circuito Osmar, no Campo Grande.

O órgão instaurou um procedimento para apurar o caso, registrado por câmeras de vídeo. Nas imagens, é possível ver a mulher sendo empurrada e jogada para cada um que formava a roda. Além disso, os homens jogam água nela com as armas de brinquedo, até que um guarda municipal intervém.

Ao site Alô Alô Bahia, uma vítima que vivenciou uma cena semelhante relatou que estava acompanhada da irmã no circuito enquanto o trio do bloco As Muquiranas passava.

“Reparei que quanto mais eu dançava, mais eles se achavam no direito de espirrar a pistola de água em mim. O que mais me incomodou foi quando miravam no nosso rosto com água gelada, e, por mais que eu pedisse para pararem, eles continuavam espirrando água no nosso corpo e rosto. Voltei encharcada, tive que me retirar várias vezes do lugar que eu queria ficar por isso. Muita falta de respeito, a gente se sente invadida e impotente, pois ficamos com medo de reclamar e piorar a situação", relatou ela, que optou por não revelar o seu nome.