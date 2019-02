Foliões fantasiados de Sereio de Itapuã concorrem a isopor com 100 cervejas

No dia da Lavagem de Itapuã e a uma semana da abertura do Carnaval, chegou a hora de abrir a mente e pensar numa fantasia para a festa. Para quem está sem ideia, lá vai uma bem engraçadinha e que pode render um isorporzão com mais de 100 cervejas: Sereio de Itapuã, a história mais louca contada pelo CORREIO nos últimos tempos.

Para participar do concurso cultural – que é promovido por esta coluna Baianidades –, basta usar (criar, montar, improvisar) uma fantasia do ser místico e tirar uma foto bem bacana, mostrando que está pronto pra sereiar na avenida.

Arte: Morgana Miranda/CORREIO

Pra ‘concluir a inscrição’, é necessário postar no Instagram a foto (ou vídeo) com a fantasia acompanhada de pelo menos uma das hashtags do concurso. São elas: #SereioCORREIO #SereiaCORREIO #SereiandoNoCORREIO.

Uma banca de jurados – incluindo a professora de natação e praticante de sereísmo Luana Doria e a autora da matéria sobre o Sereio de Itapuã, a repórter Thais Borges – vai eleger as melhores fantasias, com resultado a ser divulgado na segunda-feira de Carnaval (4).

Serão duas caixas grandes de isopor cheinhas de cerveja 'periguete': uma para o Melhor Sereio e outra para a Melhor Sereia – os principais critérios a serem observados serão o traje, a criatividade e o bom humor dos candidatos.

O concurso cultural já está valendo, ou seja, não precisa esperar o Carnaval para mostrar o resultado. Durante o esquente para a fuzarca, algumas imagens concorrentes podem ser repostadas no nosso Instagram – que tem, atualmente, 200 mil seguidores. Aceitamos, por exemplo, tutoriais de como foi a preparação da fantasia.

E aí, topa entrar nessa barca furada do bem? Então, vem sereiar com a gente!