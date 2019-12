Follmann relembra acidente da Chape e admite medo ao viajar de avião

Já se passaram três anos do acidente aéreo da Chapecoense, mas as marcas daquela madrugada ainda estão em Jackson Follmann. O ex-goleiro é um dos seis sobreviventes do acidente, que deixou 71 mortos.

O atleta, que precisou amputar uma das pernas após o acidente, além de ter sofrido fraturas na coluna cervical, admite que ainda sente medo quando precisa viajar de avião.

"É uma necessidade, para dar minhas palestras Brasil afora e até para participar do “Popstar”, semanalmente, mas não posso negar que tenho medo. Quando entro na aeronave, faço a minha oração e peço que seja uma viagem segura e tranquila. Procuro sentar sempre na janela, para observar tudo lá embaixo, e viajar durante o dia. Quando o voo é à noite, sofro mais", contou o gaúcho de 27 anos em entrevista ao Jornal Extra.

Religioso, Follmann também ficou mais emotivo após o acidente. Ele acredita que isso também é reflexo do fato de não ter superado a perda de tantos amigos.

"Depois do acidente, fiquei mais sentimental, não consigo conter as lágrimas. As pessoas dizem que eu superei, mas não é verdade. Não tive tempo. Na realidade, nem tenho que dar um prazo para isso. Estou me redescobrindo e me reinventando, abraçando as oportunidades que a vida tem me oferecido. É um dia de cada vez", explica.

Apesar de tanta dor, Follmann voltou a sorrir. Finalista na competição musical Popstar, que terá sua final no próximo domingo (29), na Globo, ele também será pai de um menino em breve.

"O ano de 2019 foi muito positivo em vários sentidos: saúde, trabalho, vida pessoal... Passei a me exercitar com frequência, o que tem me ajudado a superar as dores e as limitações físicas. O “Popstar” está sendo um desafio lindo, muito produtivo. E, para melhorar tudo, vem aí meu primeiro filho. Joaquim deve chegar ao mundo em fevereiro, não vejo a hora de ver a carinha dele", concluiu.