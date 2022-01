'Fomos massacrados', diz Yasmin Brunet após desistência de Medina

Um dia depois do surfista Gabriel Medina anunciar que não disputaria as primeiras etapas do Circuito Mundial, para cuidar da saúde mental, foi a vez de Yasmin Brunet se pronunciar. Em um longo texto, a esposa do tricampeão desabafou sobre a situação, falou sobre as batalhas com depressão e ansiedade, e mostrou apoio ao marido.

A modelo admitiu que 2021 foi um ano difícil para os dois. Apesar da conquista do tricampeonato mundial, Medina ficou fora do pódio olímpico, após perder na semifinal para Kanoa Igarashi em uma bateria polêmica. O surfista também rompeu com seu padrasto e treinador Charles Saldanha, e se afastou da família.

"Já falei muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou, na verdade qualquer pessoa no lugar dele não teria nem saído da cama. Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele", escreveu Yasmin.

Pouco antes da Olimpíada, os dois se envolveram em uma outra polêmica. Medina queria que Yasmin fosse sua acompanhante nos Jogos de Tóquio, mas a solicitação do surfista foi negada. Para o Comitê Olímpico do Brasil, a modelo não fazia parte da comissão técnica do atleta.

"Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma, sem que ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição por que no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tri campeão e conseguimos", continuou a modelo.

Yasmin confirmou que Medina está recebendo apoio necessário. "Gabriel está com todo suporte que ele precisa e vai sair dessa muito melhor, isso eu tenho certeza. Acho a decisão dele de tirar esse tempo para ele a melhor escolha que ele poderia ter feito e tem todo o meu apoio. Deus pode tudo e é bom o tempo todo".

A modelo ainda pediu aos seguidores que façam orações por Medina, "não façam especulações, e que não publiquem o que de fato não sabem se é verdade ou não". Ela também mandou recado para os fãs, e fez um alerta para que as pessoas se cuidem.

"Peço também que isso sirva de alerta para que tomem muito cuidado com a saúde mental de vocês. Muitas vezes, a gente acha que não tem tempo pra cuidar da gente, e tem gente que ainda acha que isso é frescura. Como eu disse no início só quem sofre com esse tipo de coisa sabe como é difícil e como a gente precisa de apoio. Se você estiverem passando por qualquer coisa parecida busquem ajuda, busquem apoio, vocês não precisam passar pôr isso sozinhos".