Fonte Nova deve receber Flamengo x Palmeiras na véspera do Ba-Vi

A Arena Fonte Nova deve receber a Supercopa do Brasil, que será disputada entre Flamengo e Palmeiras no fim do mês. Após realizar uma reunião com os dois clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Salvador como sede do jogo, vencendo a concorrência com Recife e Brasília.

A informação é da jornalista Isabelle Costa. A partida é uma decisão entre os campeões da Copa do Brasil e Brasileirão, e está marcada para o próximo dia 28.

Vale lembrar que, no dia seguinte, 29, está programado o primeiro Ba-Vi do ano, pelo Campeonato Baiano. O clássico terá mando de campo do Bahia, e a tendência é que seja na mesma Fonte Nova. O site do estádio, inclusive, já anuncia o jogo, às 16h. O local, porém, ainda não foi oficializado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Salvador havia se tornado o principal concorrente de Brasília nos últimos dias para receber a Supercopa. Mas a capital brasileira, que havia sido a sede em duas das últimas três edições, perdeu força após os atos de terrorismo do último domingo (8). Recife, que também estava na disputa, foi mais uma a ficar para trás.

Além destas propostas, Orlando (EUA) e Arábia Saudita manifestaram interesse. Porém, a CBF optou, junto aos clubes envolvidos, manter a partida no Brasil.

Desta forma, Salvador ganhou corpo e foi escolhida após reunião entre o baiano Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade brasileira, Rodolfo Landim, do Flamengo, e Leila Pereira, do Palmeiras.

Será a primeira vez que a capital baiana receberá a Supercopa, recriada pela CBF em 2020. O Flamengo disputará a quarta edição consecutiva.

O rubro-negro carioca foi campeão em 2020, sobre Athletico-PR, no Mané Garrincha, em Brasília. No ano seguinte, no mesmo estádio, ganhou mais uma vez, sobre o Palmeiras. Já em 2022, perdeu para o Atlético-MG nos pênaltis, na Arena Pantanal, em Cuiabá.