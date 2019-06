Fonte Nova ganha iluminação especial para Dia do Meio Ambiente

A Arena Fonte Nova estará iluminada de verde e amarelo nesta quarta-feira (5) por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente. As cores especiais já ficam como um desejo de boa sorte para a Seleção Brasileira, já que daqui a 10 dias começa a Copa América 2019.

O estádio tem várias práticas e iniciativas ecológicas, como reaproveitamento de água da chuva através da coleta, feita a partir da membrana da cobertura do equipamento. Em média, são captados 37mil m³ de água pluvial com o sistema de água de reuso por ano, o que significa economia de 70% em épocas de chuva e 20% na época de estiagem.

O local também tem painel solar para fornecimento de 5 mil litros de água quente para os vestiários e a coleta seletiva de 2 toneladas de recicláveis que são direcionadas para a cooperativa Cooperbrava.