Fonte Nova passa por higienização e campanha já ultrapassa 240 mil vacinados

Uma fonte limpa. É esse o objetivo dos agentes de pulverização, como são chamados os funcionários da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que atuaram no processo de higienização da Fonte Nova, na manhã da última segunda-feira (30).

Funcionando como posto de vacinação drive-thru desde o início da campanha para imunização contra gripe, no dia 23, o estádio passou por um processo de limpeza antes de retomar as atividades na segunda semana de campanha. Com roupas especiais, os funcionários limparam o ambiente utilizando uma solução de hipoclorito de sódio e água. Ao todo, 60 litros da solução foram necessários. A operação é realizada pela Prefeitura de Salvador em locais de grande circulação e nas proximidades de unidades de saúde com o objetivo combater a propagação da pandemia de coronavírus.

Na Fonte Nova, a desinfecção acontece não somente na parte externa, próximo de onde os carros passam para que as pessoas sejam vacinadas, mas também no interior do estádio, na área das arquibancadas e próximo ao gramado.

Seis agentes realizaram nesta segunda a limpeza fina, com a higienização de áreas onde o contato da população é maior, como corrimãos e elevadores. Carros pipa terminaram o trabalho durante a noite, com a utilização de mais 4 mil litros de água.

“Essa é mais uma ação que a prefeitura está fazendo para buscar o combate ao coronavírus. É a Limpurb, no papel dela, que é o de limpeza urbana, contribuindo para ajudar a frear a proliferação deste vírus”, explica o presidente da Limpurb, Marcus Passos. Segundo o órgão, as ações de higienização seguirão acontecendo e, na Fonte Nova, devem ocorrer pelo menos três vezes na semana.

Em uma semana de vacinação contra o vírus Influenza A (gripe e H1N1), 242 mil pessoas foram imunizadas em Salvador, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde da capital (SMS). Além dos postos de saúde da cidade, que contam com salas de vacinação, pontos de drive-thru também estão aplicando as vacinas, sobretudo em idosos. Desde esta segunda até sexta-feira serão vacinados os idosos nascidos entre os meses de abril e junho.

A aposentada Esmeralda Araújo, 88 anos, foi se vacinar logo nos primeiros dias de campanha. Moradora de Nazaré, escolheu justamente o drive-thru montado na Arena para tomar a dose da imunização.

"Achei uma organização de primeiro mundo, tudo muito bem feito. Fiquei cerca de uma hora na fila, mas o atendimento foi bastante tranquilo. Me senti segura”, conta.

A partir desta terça-feira (31), apenas os pontos de drive-thru da Arena e do novo Centro de Convenções Salvador irão funcionar, junto aos 36 postos de saúde espalhados pela cidade (veja lista abaixo). O público-alvo da campanha - neste primeiro momento - são os idosos a partir de 60 anos.



“Tivemos uma procura recorde pela imunização nessa primeira semana da estratégia em Salvador. O sistema de drive-thru é um sucesso e garantiu agilidade na proteção dos idosos, evitando possíveis transtornos que poderiam acontecer com a aglomeração de pessoas nos postos de saúde”, destacou Doiane Lemos, subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Onde vacinar

USF Clementino Fraga - Av Centenario, sn 1º Andar Complexo Municipal

USF Prof. Sabino Silva - R. Reinaldo de Matos, 34 - Nordeste de Amaralina

USF Federação - R. Pedro Gama, 192 - Federação

UBS Dr. César de Araújo - R. Manoel Quaresma, 8 - Boca do Rio

USF Curralinho - Estr. do Curralinho, sn - Imbuí

UBS Major Cosme de Farias - R. Cosme de Farias, sn - Final de Linha - Cosme de Farias

UBS Manoel Vitorino - Av. Dom João VI, 450 - Brotas

USF Vale do Matatu - R. Édson Saldanha, 843 - Luís Anselmo

UBS Eunísio Teixeira - Rua Jurucutus, sn - Saboeiro

UBS Rodrigo Argolo - R. Pernambuco, sn - Tancredo Neves

USF Raimundo Agripino - Av. Ulisses Guimaraes, Vila Velha, sn - Sussuarana

UBS Nelson Piauhy Dourado - Rua Endel Nascimento, Cajazeiras, sn - Águas Claras

USF Cajazeiras V - Estrada Do Matadouro, Rotula De Cajazeiras V, Sn - Cajazeiras

USF Cajazeiras X - Rua Ministro Apolonio Sales Rua D Quadra D Setor 2 sn - Cajazeiras 10

Multicentro Carlos Gomes - R. Carlos Gomes, 270 - Dois de Julho

UBS Ramiro Azevedo - Praca D Pedro Ii, Largo do Campo da Pólvora, 8 - Nazaré

USF Joanes Leste - R. Guaraíta, s/n - Lobato

UBS Virgilio de Carvalho - R. Duarte da Costa, sn - Bonfim

UBS Ministro Alkcmin - R. Lopes Trovão, sn - Massaranduba

UBS Prof. Mariane - Av. Dorival Caymmi, sn - Itapuã

USF Aristides Maltez - Rua Lauro De Freitas - Sao Cristovao - Salvador

USF Mussurunga - Setor E Caminho 16 sn Rua 1 - Mussurunga I, Salvador

Multicentro Liberdade - Travessa Lima e Silva, 2-116 - Liberdade, Salvador

UBS Maria Suzana Imbassay - Setor E Caminho 16 sn Rua 1 - Mussurunga I, Salvador

USF San Martin I - Av. Gen. San Martin, sn - Casa - San Martin

UBS Castelo Branco -Rua A 3 Etapa sn - Castelo Branco

UBS Pires da Veiga - Rua Jayme Vieira Lima, sn - Pau da Lima,

USF Canabrava - R. Artêmio Castro Valente, sn - Canabrava

UBS Dr. Péricles Laranjeira - R. das Pitangueiras, S/N - Fazenda Grande do Retiro

USF Antônio Lazarroto - Av. Afrânio Peixoto, 4502 - Plataforma,

UBS Frei Beijamin - R. da Matriz, 351 - Palestina

UBS Sergio Arouca - Av. Afrânio Peixoto, 4502 - Plataforma,

USF Itacaranha - R. Pipira, Sn - Itacaranha

USF Ilha de Maré - R. da Caieira, Sn - Praia Grande

USF Bom Jesus dos Passos - Av. Beira Mar, 343-129 - Largo do Tanque (Ilha de Bom Jesus)

Drive thru Arena Fonte Nova e Centro de Convenções de Salvador

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco