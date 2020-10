Fonte Nova passará por 'alterações mínimas para voltar a ter jogo', diz Rui Costa

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira (20) no Sesc Piatã, o governador Rui Costa comentou, entre outros assuntos, sobre a reabertura da Arena Fonte Nova para os jogos do Bahia.

Sem receber partidas desde o início da pandemia, Rui adiantou que ainda não há uma data exata para que o estádio volte a receber os jogos do Brasileirão e da Sul-Americana, mas informou que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) já tem autorização para desmontar parte da estrutura.

"Eu já autorizei a Sesab a tomar as providências. Até onde eu sei, as mudanças já estão sendo feitas. Eu mandei preservar as instalações que foram feitas para o uso como hospital", comentou o governador. Ele reforçou que as mudanças dentro da Arena serão pequenas, o que deixa o local preparado para ser reativado caso haja um novo surto de covid no estado.

"As alterações vão ser mínimas para voltar a ter jogo. A parte de infraestrutura que foi feita será mantida para que, caso tenha um novo surto, possamos reativar rapidamente", completou.