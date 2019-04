Fonte Nova troca garrafas pet por ingresso de Bahia x Avaí

A torcida do Bahia ganhou uma novidade para o duelo do tricolor contra o Avaí, no próximo domingo (5), às 19h, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de incentivar o descarte e reciclagem do plástico, a Fonte Nova lançou a campanha de troca de garrafas pet por ingressos para o duelo.

De acordo com o regulamento da promoção, seis garrafas pet de dois litros valem um ingresso. A troca terá o limite de duas entradas por pessoa (12 garrafas). A troca vai acontecer nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3), das 9h às 18h, e no sábado (4), das 9h às 13h, na recepção da Fonte Nova, com om acesso pelo EDG, na Ladeira Fonte das Pedras. No momento da troca será necessário apresentar um documento de identificação original com foto, CPF, e-mail e telefone para contato.

Além de trocar as garrafas, é necessário também fazer um cadastro no site da Fonte Nova, já que os ingressos para o jogo vão ser disponibilizados de forma online até o dia cinco de maio, para impressão ou visualização do código no celular.

Ao todo, vão ser disponibilizados 100 ingressos do setor Cadeira Especial Intermediário, que tem entrada pelas catracas localizadas no Dique do Tororó.