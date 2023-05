Foo Fighters anuncia Josh Freese como novo baterista

Josh Freese foi anunciado como o novo baterista do Foo Fighters neste domingo (21). Músico de 50 anos entra na função de Taylor Hawkins, que morreu na Colômbia em 2022.

Ainda não é claro se ele passa a ser um membro integral da banda ou se vira uma espécie de contratado a longo prazo. Assessores da banda se recusaram a responder perguntas da revista "Variety".

Amigo de Dave Grohl, o vocalista e líder do grupo, e de Hawkins, Freese é um músico experiente que já se apresentou com Guns N' Roses, A Perfect Circle, Puddle of Mudd, Nine Inch Nails, Weezer, Paramore e Sting.

O Foo Fighters dá início a uma grande turnê, a primeira desde a morte de Hawkins, na próxima quarta-feira (24) nos Estados Unidos. Em 9 de setembro, a banda vem ao Brasil para se apresentar no The Town, em São Paulo.