Foo Fighters cancelam toda a turnê de 2022 após a morte de Taylor Hawkins

Os Foo Fighters cancelaram todas as as datas restantes da turnê da banda em 2022 após a morte do baterista Taylor Hawkins. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29). A banda tinha shows marcados até dezembro de 2022 nos EUA, na Europa e na Oceania.

"É com muita tristeza que confirmamos o cancelamento de todas as futuras datas da turnê à luz da assombrosa perda de nosso irmão Taylor Hawkins", diz a banda em comunicado. "Nós lamentamos e compartilhamos essa decepção por não podermos nos ver como planejado. Em vez disso, vamos tomar um tempo para lamentar, para nos curar, para trazer as pessoas amadas para perto de nós e para apreciar as músicas e as memórias que fizemos juntos", completa a banda.

Morte na Colômbia e cancelamento no Brasil

A organização do Lollapalooza cancelou a apresentação dos Foo Fighters que estava prevista para o domingo (27) por causa da morte do baterista da banda na sexta-feira (25). O corpo do músico foi encontrado no hotel em Bogotá, na Colômbia, onde a banda se hospedava. Eles tocariam na sexta-feira no país, onde o show também foi cancelado.