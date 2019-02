Foo Fighters e Weezer vêm para o Rock in Rio

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira, 21, o último headliner que faltava para completar a escalação das principais atrações do Palco Mundo em 2019: o Foo Fighters, Weezer e Panic At The Disco também estão confirmados no festival, cada um deles fazendo sua primeira apresentação no Rock in Rio.

O Foo Fighters tocou no festival em 2001 e, desde então, fez algumas turnês pelo País, a última em 2018. O disco mais recente da banda liderada por Dave Grohl é Concrete and Gold, de 2017. Depois de um intervalo desde o fim de 2018, eles começam uma nova turnê por cidades da América do Norte e Europa em maio, e depois devem se encaminhar à América do Sul.

O Weezer, banda sensação e controversa dos anos 1990, de hits como Buddy Holly e Say It Ain’t So, volta ao Brasil pela primeira vez em 14 anos - eles só tocaram uma vez, em Curitiba, em setembro de 2005, num festival com Mercury Rev e também com bandas locais.

Depois de um disco de covers lançado em janeiro (agora conhecido como The Teal Album), um novo álbum de músicas inéditas deve ser lançado pela banda na próxima sexta-feira, dia 2.

Já o Panic At The Disco não dá as caras por aqui há 10 anos, quando fez três shows no Brasil. Em 2018, o grupo ligado ao emo lançou seu sexto álbum de estúdio, Pray for the Wicked - o disco tem influências da participação do vocalista Brendon Urie em um musical da Broadway, e foi elogiado por publicações especializadas.

O Foo Fighters e o Weezer tocam no dia 28 de setembro de 2019. O Panic At The Disco abre o show do Red Hot Chili Peppers, dia 3 de outubro.

O festival ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A venda de ingressos começa dia 11 de abril. Os outros headliners confirmados para o Palco Mundo são Iron Maiden, Pink, Muse, Drake, Red Hot Chili Peppers e Bon Jovi. Com exceção de Pink e Drake, todos os outros já tocaram no festival no passado. Entre outras bandas confirmadas estão King Crimson, Imagine Dragons, Nickelback, Scorpions e Black Eyed Peas.

