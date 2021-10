Fora da NBA por recusar vacina, astro acredita em 'plano satânico'

O Brooklyn Nets anunciou na noite de quarta-feira (13) a decisão de não oferecer uma extensão contratual para Kyrie Irving. O armador foi afastado pelo general manager Sean Marks nesta semana após se recusar a ser vacinado contra a covid-19, impedindo que o camisa 11 possa atuar nas partidas da temporada regular da NBA que ocorrerão em Nova York.

Kyrie Irving estava disposto a sacrificar US$ 16 milhões (R$ 87,6 milhões na cotação atual) de seu salário para a temporada 2021-2022 por conta das partidas que não poderá atuar pelos Nets tanto no ginásio Barclays Center quanto no Madison Square Garden, casa do New York Knicks, e que deixará de assinar uma extensão no valor de US$ 186 milhões (R$ 1,02 bilhão) após a franquia decidir não fazer a proposta.

A decisão vem dois dias depois após Sean Marks confirmar que afastará Kyrie Irving de todas as atividades da franquia enquanto o camisa 11 não se vacinar contra a covid-19. A decisão acontece pois a cidade de Nova York exige que, para entrar em locais fechados e eventos esportivos, a pessoa esteja vacinada completamente, impedindo que o armador esteja dentro dos protocolos da cidade para se tornar uma pessoa elegível para participar de tais atividades sem restrições.

De acordo com o atleta, existe um plano satânico por trás da criação da vacina por juntar cidadãos negros americanos a um suposto computador mestre através de um chip, o que seria o fator determinante de ser antivacina e apoiar os negacionistas da vacinação contra o novo coronavírus.

"Faça o que é melhor para você, mas eu não sou um defensor de nenhum dos lados. Estou fazendo o que é melhor para mim. Eu sei as consequências aqui, e se isso significa que eu sou julgado e demonizado por isso, é exatamente o que é, esse é o papel que eu interpreto", disse o jogador de 29 anos. "Não, eu não estou me aposentando e não, eu não vou e sair deste jogo assim. Ainda há muito mais trabalho a fazer".

Kyrie Irving vai para seu 1.º ano na NBA desde que foi selecionado pelo Cleveland Cavaliers com a primeira escolha do Draft de 2011 e caminha para o seu terceiro ano pelos Nets após ter assinado contrato de US$ 136 milhões (R$ 745 milhões) por quatro anos em julho de 2019 com seu último ano sendo escolha do armador se desejará renovar seu vínculo.

Na temporada 2020-2021, o camisa 11 teve médias de 26,9 pontos, 4,8 rebotes, 6 assistências e 1,4 roubo de bola em 34,9 minutos jogados em 54 partidas pelos Nets, ficando de fora de 18 jogos por conta de lesões e problemas pessoais.