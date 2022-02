Fora da Seleção Brasileira, Renan Lodi se vacina contra covid-19

O lateral-esquerdo Renan Lodi recebeu a segunda dose da vacina contra covid-19. O jogador do Atlético de Madrid completou o esquema vacinal na última segunda-feira (31), depois de atrasar a primeira dose. Com a vacina, o atleta deve voltar a brigar por uma posição na Seleção.

A falta do imunizante havia sido a justificativa do técnico Tite para não chamar o lateral para as duas primeiras partidas do Brasil no ano. A equipe empatou com o Equador em 1x1, em Quito, na quinta-feira (27), e goleou o Paraguai por 4x0 em Belo Horizonte, na terça-feira (1º), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.

Inicialmente, Renan Lodi estava nos planos do treinador, mas ficou de fora da lista já que só havia recebido a primeira dose. Isso aconteceu no dia 10 de janeiro, pouco antes da convocação. O lateral esteve com o grupo da Seleção pela última vez nos jogos de novembro de 2021, contra a Colômbia e a Argentina.

Convocado pela primeira vez em outubro de 2019, Renan Lodi já entrou em campo com a camisa do Brasil em 15 partidas. O começo foi promissor: cinco assistências nos primeiros 11 jogos.

Por outro lado, ele foi decisivo no gol que garantiu a vitória e o título para a Argentina na Copa América de 2021. Apesar do erro cometido na final, Tite defendeu o jogador publicamente.

Renan Lodi tem como principais concorrentes Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Alex Telles, do Manchester United - que foi titular na goleada brasileira sobre o Paraguai e fez bom jogo. Ao que tudo indica, Alex Sandro, da Juventus, já tem lugar garantido no grupo que irá ao Catar.

A próxima convocação do Brasil será em março, para o encerramento das Eliminatórias. Um dos jogos será em Salvador: contra o Chile, no dia 24 do mês, na Fonte Nova. O duelo seguinte é diante da Bolívia, em La Paz, no dia 29. A seleção é a líder invicta da competição, com 39 pontos.